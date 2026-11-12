Osnabrück (ots) -Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius hat den Sparkurs seines Unternehmens verteidigt und politische Reformen angemahnt, um konkurrenzfähiger zu werden. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte der Manager: "Hohe Energie- und Produktionskosten, langwierige Genehmigungen und zunehmende regulatorische Belastungen beeinträchtigen unsere Wettbewerbsfähigkeit." Die Aufgabe laute, Europa wieder zu einem der attraktivsten Orte der Welt für Investitionen, Innovation und industrielle Produktion zu machen. Dazu brauche es Pragmatismus und Geschwindigkeit.Mit Blick auf die Rentabilität der Fertigung in Deutschland sagte Källenius: "Wir arbeiten an allen wesentlichen Kostenblöcken, darunter Energie, Logistik, Strukturen, Prozesse und eben auch Arbeitskosten." Arbeitskosten seien ein relevanter Hebel, den Unternehmen und Arbeitnehmer gemeinsam unmittelbar beeinflussen könnten. "Standorte außerhalb Deutschlands bieten teilweise beides: niedrigere Kosten und höhere Jahresarbeitszeiten. Das hat auch Einfluss auf die Vergabe künftiger Produkte und Investitionen", sagte der Vorstandsvorsitzende. "Es ist uns ein großes Anliegen, den Standort Deutschland wieder produktiver und damit wettbewerbsfähiger zu machen."Mercedes hatte am Donnerstag einen Investitionsstopp für Deutschland verhängt. Das Unternehmen dringt auf eine Verlängerung der Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich. Sollte keine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern gelingen, würden neue Modelle künftig verstärkt im Ausland gefertigt. In Deutschland prüfe man Werksschließungen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6389641