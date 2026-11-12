Berlin (ots) -Der WELT-Wirtschaftspodcast "Alles auf Aktien" veröffentlicht nach dem Rücktritt des Nvidia-Vorstandsvorsitzenden Jensen Huang am morgigen Freitag, 13. November 2026, um 5:00 Uhr eine Sonderfolge. Darin analysieren die WELT-Finanzjournalisten Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeldt gemeinsam mit dem Tech-Investor Ludwig Ensthaler, Partner beim Wagniskapitalgeber 468 Capital, die Folgen des Führungswechsels für die globale Technologie- und KI-Branche.Hintergrund der Sonderfolge ist der kurzfristige Abgang von Jensen Huang nach mehr als 30 Jahren an der Spitze des Chipkonzerns. Nach Berichten über persönliche Verfehlungen und interne Untersuchungen des Verwaltungsrats übernimmt Finanzchefin Colette Kress die Führung kommissarisch, während das Unternehmen intern und extern eine dauerhafte Nachfolge sucht. Die Nvidia-Aktie verlor nach der Ankündigung zunächst mehr als 13 Prozent an Wert und grenzte das Minus im weiteren Verlauf auf rund vier Prozent ein.In der Sonderfolge beleuchten Zschäpitz, Sommerfeldt und Ensthaler auf Basis aktueller Einschätzungen aus dem Silicon Valley die zentralen Fragen für Anleger und Märkte:- Führung und Struktur: Wie verkraftet Nvidia den Ausfall seines Gründers, auf den die Organisation mit rund 60 direkt berichtenden Managern zugeschnitten ist, und welche Chancen hat Interims-Chefin Colette Kress auf eine dauerhafte Berufung?- KI-Ökosystem und Kapitalmarkt: Welche Kettenreaktionen löst ein Führungswechsel bei Nvidia für das Netzwerk aus KI-Start-ups aus, die der Konzern mit seinen Milliardengewinnen finanziert und die im Gegenzug Nvidia-Hochleistungschips abnehmen?- Geopolitik und US-Regulierung: Welche Folgen haben die angekündigten Untersuchungen im US-Kongress zu möglichen Sicherheitsrisiken und Chip-Exporten nach China für die künftige Marktstellung des Konzerns in Washington?- Bewertung und Anlagestrategie: Markiert der Kursrückgang eine Einstiegsgelegenheit für Investoren oder den Beginn eines strukturellen Risikoabschlags für die Aktie?Hinweis für Redaktionen:Die Sonderfolge von "Alles auf Aktien" ist ab Freitag, 13. November 2026, 5:00 Uhr auf welt.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Die wichtigsten Zitate aus dem nächtlichen Gespräch versendet die Redaktion am Freitagmorgen zur freien Verwendung gegen Quellenangabe "Alles auf Aktien" / WELT.Über "Alles auf Aktien":"Alles auf Aktien" ist die Nummer eins unter den in der ma Podcast erfassten Angeboten im Genre Wirtschaft. Das Format kommt auf mehr als zwei Millionen Downloads und Streams pro Monat. Der im Januar 2021 gestartete Podcast der WELT erscheint werktäglich und samstags mit einer Bonusfolge, in der ausgewählte Börsenexperten zu Gast sind. Die Moderation wechselt je nach Folge, meist treten die Hosts im Duo auf. Das Kernteam bilden die WELT-Finanzjournalisten Daniel Eckert, Lea Oetjen, Nando Sommerfeldt, Philipp Vetter und Holger Zschäpitz.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6389644