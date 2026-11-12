Die von RTW Investments angeführte Finanzierungsrunde unterstützt den geplanten Übergang von NTX-253 zur Behandlung von Schizophrenie in die klinische Phase-2-Entwicklung.

Andrew Miller, Founder of Karuna Therapeutics, wird zum Executive Chair ernannt und Edmund Harrigan wird Mitglied des Board of Directors.

Stephen Brannan, früher Chief Medical Officer von Karuna Therapeutics, wird zum Chair of Clinical Advisory Board ernannt.

Neurosterix, ein Biotechnologieunternehmen für das klinische Stadium, das neuartige, selektive allosterische Modulatoren für neuropsychiatrische Erkrankungen entwickelt, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von $105 Millionen bekannt. Die Runde wurde von RTW Investments angeführt, unter Beteiligung der neuen Investoren Janus Henderson Investors, GV, Ikarian Capital, Affinity Asset Advisors und Dellora Investments sowie der bestehenden Investoren Perceptive Advisors und Acorn Bioventures.

Der Erlös wird in erster Linie dazu dienen, die geplante Weiterentwicklung des führenden klinischen Programms von Neurosterix, NTX-253 eines hochselektiven positiven allosterischen Modulators (PAM) des Muskarin-M4-Rezeptors zur Behandlung von Schizophrenie in die klinische Phase-2-Entwicklung zur voranzutreiben. Die Finanzierung wird zudem die breitere Pipeline des Unternehmens an selektiven allosterischen Modulatoren für eine Reihe von neuropsychiatrischen Erkrankungen unterstützen.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung gab Neurosterix drei wichtige Ernennungen in Führungspositionen bekannt: Dr. Andrew Miller zum Executive Chair of the Board of Directors; Dr. med. Edmund Harrigan zum Independent Director und Dr. med. Stephen Brannan zum Chair of the Clinical Advisory Board. Jeder von ihnen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente, darunter in leitenden Führungspositionen bei Karuna Therapeutics, einem Pionierunternehmen, das mit der Entwicklung von COBENFY, der ersten für diese Erkrankung zugelassenen muskarinbasierten Therapie, einen neuartigen Ansatz zur Behandlung von Schizophrenie eingeführt hat.

"Die klinische Validierung der Muskarin-Biologie hat eine wichtige Chance für die Entwicklung der nächsten Generation von Therapien für Schizophrenie und andere schwere neuropsychiatrische Erkrankungen geschaffen", sagte Fred Callori, Chief Executive Officer von Neurosterix. "Wir sind davon überzeugt, dass Neurosterix mit NTX-253, unserem selektiven allosterischen M4-Modulator, in eine entscheidende Phase seiner Entwicklung eintritt, da wir uns auf den Start der klinischen Phase-2-Studie vorbereiten. Mit der Unterstützung eines außergewöhnlichen Investorenkonsortiums und der Verstärkung durch Andrew, Ed und Steve verfügen wir nun über die Ressourcen und das Fachwissen, um unsere klinischen Programme voranzutreiben und unser übergeordnetes Ziel zu verfolgen, ein führendes Unternehmen im Bereich der Neuropsychiatrie aufzubauen."

"Muskarinische Therapien haben als erste nicht auf Dopamin basierende Behandlungen überhaupt ein wichtiges neues Kapitel in der Behandlung von Schizophrenie aufgeschlagen, das den Patienten zahlreiche neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen wird", sagte Dr. Andrew Miller, Executive Chair von Neurosterix. "Ich bin davon überzeugt, dass der hochselektive Ansatz von Neurosterix zur M4-Modulation das Potenzial hat, auf der Grundlage vielversprechender früher klinischer Ergebnisse zu einer wichtigen muskarinischen Therapie der nächsten Generation zu werden, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Entwicklung von NTX-253 voranzutreiben und dazu beizutragen, Neurosterix zu einem führenden Unternehmen im Bereich der neuropsychiatrischen Therapeutika mit einer breit angelegten Forschungsplattform auszubauen, die in der Lage ist, differenzierte Therapien zu entwickeln."

Förderung eines differenzierten Ansatzes bei der Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente

Neurosterix entwickelt hochselektive allosterische Modulatoren, die darauf ausgelegt sind, neuronale Signalwege zu regulieren, die bei neuropsychiatrischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Durch die Feinabstimmung der Rezeptorsignalübertragung anstatt die Rezeptoren direkt zu aktivieren oder zu blockieren zielt der allosterische Ansatz des Unternehmens darauf ab, präzisere therapeutische Wirkungen mit differenzierten klinischen Profilen zu erzielen.

Das Leitprogramm des Unternehmens, NTX-253, ist ein hochselektiver, in das Gehirn dringender M4-PAM, der auf den muskarinischen M4-Rezeptor abzielt, ein klinisch validiertes Zielmolekül bei Schizophrenie. Neurosterix hat klinische Phase-1-Studien mit Einzeldosis und mehrfacher steigender Dosierung von NTX-253 abgeschlossen. Die Daten zeigten ein pharmakokinetisches Profil, das durch eine einmal tägliche orale Einnahme unterstützt wird. Diese Ergebnisse sprechen für eine weitere klinische Bewertung von NTX-253 als potenziell differenzierte antipsychotische Behandlungsoption.

"Die klinische Validierung der Muskarin-Biologie stellt einen wichtigen Fortschritt bei der Behandlung von Schizophrenie dar, und wir glauben, dass sich hier erhebliche Chancen für die nächste Generation von Therapien bieten", sagte Connor Williams, Senior Research Analyst bei RTW Investments, LP, der dem Board of Directors von Neurosterix beitreten wird. "Neurosterix verbindet einen differenzierten Ansatz zur Rezeptormodulation mit vielversprechenden frühen klinischen Fortschritten und einer umfangreichen Pipeline neuartiger Programme. Wir freuen uns besonders über die Gelegenheit, NTX-253 gemeinsam mit einem Führungsteam, das über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in der Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente verfügt, in die Phase-2-Entwicklung zu bringen."

Ausbau einer Pipeline differenzierter neuropsychiatrischer Therapien

Neben NTX-253 treibt Neurosterix die Entwicklung neuartiger allosterischer Modulatoren voran, die auf weitere Signalwege abzielen. NTX-819, ein potenziell erstklassiger negativer allosterischer Modulator (NAM) des metabotropen Glutamatrezeptors 7 (mGlu7), wird durch präklinische Ergebnisse in Modellen im Zusammenhang mit Stress, Stimmung und Aggression gestützt. Neurosterix entwickelt außerdem NTX-529, einen zweiten differenzierten M4-PAM für potenzielle Anwendungen bei weiteren psychotischen und stimmungsbezogenen Störungen.

Das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens umfasst mehr als 100 Patentanmeldungen. Seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verbinden Fachwissen in den Bereichen medizinische Chemie und Rezeptorpharmakologie mit einer firmeneigenen Bibliothek von mehr als 80.000 Verbindungen und über 200 ZNS-relevanten funktionellen Assays, um die Entdeckung und Optimierung selektiver allosterischer Modulatoren zu unterstützen, die auf verschiedene therapeutische Zielstrukturen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf abzielen.

Stärkung der Führungsposition von Neurosterix durch bewährte Expertise in der Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente

Andrew Miller, Ph.D., ist eine äußerst versierte Führungskraft in der Biopharmabranche mit Fachkenntnissen in den Bereichen Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente, Unternehmensstrategie und Wertschöpfung. Zuletzt war er Gründer und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Karuna Therapeutics, wo er als federführender Erfinder von KarXT fungierte einem Wirkstoff, der heute von Bristol Myers Squibb unter dem Namen COBENFY zur Behandlung von Schizophrenie vermarktet wird und den ersten seit Jahrzehnten für diese Indikation zugelassenen Wirkstoff mit neuartigem Wirkmechanismus darstellt. Zuvor war er bei Karuna als Chief Executive Officer, Chief Operating Officer und Mitglied des Board of Directors tätig und führte das Unternehmen durch die Übernahme durch Bristol Myers Squibb im Jahr 2024 im Wert von $14 Milliarden. Dr. Miller wurde in die Rankings "100 Next Generation Leaders" und "100 Most Influential People in Healthcare for 2025" des Magazins Time aufgenommen. Dr. Miller ist derzeit Chairman of the Board von Progentos Therapeutics und Mitglied des Board von Alto Neuroscience, Kyverna Therapeutics und Montara Therapeutics. Er hat einen Doktortitel in Chemieingenieurwesen vom Massachusetts Institute of Technology und einen Bachelor of Science in Chemieingenieurwesen von der University of Illinois at Urbana-Champaign.

ist eine äußerst versierte Führungskraft in der Biopharmabranche mit Fachkenntnissen in den Bereichen Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente, Unternehmensstrategie und Wertschöpfung. Zuletzt war er Gründer und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Karuna Therapeutics, wo er als federführender Erfinder von KarXT fungierte einem Wirkstoff, der heute von Bristol Myers Squibb unter dem Namen COBENFY zur Behandlung von Schizophrenie vermarktet wird und den ersten seit Jahrzehnten für diese Indikation zugelassenen Wirkstoff mit neuartigem Wirkmechanismus darstellt. Zuvor war er bei Karuna als Chief Executive Officer, Chief Operating Officer und Mitglied des Board of Directors tätig und führte das Unternehmen durch die Übernahme durch Bristol Myers Squibb im Jahr 2024 im Wert von $14 Milliarden. Dr. Miller wurde in die Rankings "100 Next Generation Leaders" und "100 Most Influential People in Healthcare for 2025" des Magazins aufgenommen. Dr. Miller ist derzeit Chairman of the Board von Progentos Therapeutics und Mitglied des Board von Alto Neuroscience, Kyverna Therapeutics und Montara Therapeutics. Er hat einen Doktortitel in Chemieingenieurwesen vom Massachusetts Institute of Technology und einen Bachelor of Science in Chemieingenieurwesen von der University of Illinois at Urbana-Champaign. Edmund Harrigan, M.D., ist Facharzt für Neurologie mit umfassender Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung und in Führungspositionen, darunter herausragende Führungsrollen bei Pfizer, wo er als Senior Vice President und weltweiter Leiter für Zulassungsangelegenheiten und Sicherheit sowie als Senior Vice President und Leiter der weltweiten Geschäftsentwicklung und als Vice President und Leiter der Bereiche Neurowissenschaften und Augenheilkunde tätig war. Dr. Harrigan war zuvor Mitglied des Board von Karuna, Bellicum und PhaseBio und ist derzeit Mitglied des Board von Incyte, Acadia und Modulo Bio. Er erwarb seinen B.A. in Chemie am St. Anselm College, seinen M.D. an der University of Massachusetts und absolvierte seine Facharztausbildung in Neurologie an der Boston University.

ist Facharzt für Neurologie mit umfassender Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung und in Führungspositionen, darunter herausragende Führungsrollen bei Pfizer, wo er als Senior Vice President und weltweiter Leiter für Zulassungsangelegenheiten und Sicherheit sowie als Senior Vice President und Leiter der weltweiten Geschäftsentwicklung und als Vice President und Leiter der Bereiche Neurowissenschaften und Augenheilkunde tätig war. Dr. Harrigan war zuvor Mitglied des Board von Karuna, Bellicum und PhaseBio und ist derzeit Mitglied des Board von Incyte, Acadia und Modulo Bio. Er erwarb seinen B.A. in Chemie am St. Anselm College, seinen M.D. an der University of Massachusetts und absolvierte seine Facharztausbildung in Neurologie an der Boston University. Stephen Brannan, M.D., war zuvor als Chief Medical Officer bei Karuna tätig, wo er die Entwicklung von COBENFY leitete. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung erfolgreicher klinischer Studien in den Bereichen Psychiatrie und Neurowissenschaften. Dr. Brannan hatte zuvor leitende Positionen bei Takeda, Novartis, Cyberonics (jetzt LivaNova) und Eli Lilly inne, wo er klinische Entwicklungsprogramme in den Bereichen Schizophrenie, Alzheimer und Depression leitete. Seine herausragende Stellung im Bereich klinischer Studien zum Zentralnervensystem (ZNS) spiegelt sich in seinen Funktionen als Gründungsmitglied des CNS Summit Leadership Council und als Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses der International Society for CNS Clinical Trials and Methodology (ISCTM) wider. Dr. Brannan erwarb seinen A.B. an der Harvard University und seinen M.D. an der University of Texas Southwestern Medical School.

Über Neurosterix

Neurosterix ist ein Biotechnologieunternehmen für das klinische Stadium, das sich darauf konzentriert, die neuropsychiatrische Versorgung durch selektive allosterische Modulation zu revolutionieren. Der Ansatz des Unternehmens zielt darauf ab, die Signalübertragung im Gehirn mit größerer Präzision und Selektivität zu steuern, um sicherere und wirksamere Therapien für Menschen mit Schizophrenie sowie Stimmungs- und Angststörungen zu entwickeln. Die Pipeline von Neurosterix umfasst NTX-253, einen selektiven positiven allosterischen Modulator (PAM) des Muskarin-M4-Rezeptors zur Behandlung von Schizophrenie; NTX-819, einen potenziell erstklassigen negativen allosterischen Modulator (NAM) des mGlu7-Rezeptors zur Behandlung von affektiven und Angststörungen sowie NTX-529, einen zweiten differenzierten M4-PAM für weitere psychotische und affektbezogene Störungen. Neurosterix unterhält Niederlassungen in Boston und Genf. Weitere Informationen finden Sie unter: www.neurosterix.com.

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