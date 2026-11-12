Eine neue Umfrage unter 130 Führungskräften aus dem Bereich Biowissenschaften zum Thema KI in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie zur Wettbewerbsanalyse ergab, dass 92 eine aktuelle Entscheidung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Portfolio oder Partnerschaften nennen können, bei der KI den Ausgang beeinflusst hat.

Patsnap, das KI-native Innovationsintelligenz-Unternehmen für IP- und F&E-Teams, hat heute den Bericht "State of Pharma Intelligence 2026: The Confidence to Act" (Stand der Pharma-Informationen 2026: Die Zuversicht, zu handeln) veröffentlicht, einen Benchmark-Bericht darüber, wie Pharma-Teams KI bei Entscheidungen in den Bereichen F&E, Wettbewerbsanalyse und Geschäftsentwicklung einsetzen und wie groß ihr Vertrauen in diese Technologie ist. Der Bericht stützt sich auf die Antworten von 130 Führungskräften auf Direktorenebene oder höher aus den USA, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und Frankreich, darunter Arzneimittelentwickler, CDMOs/CMOs, CROs sowie Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Die Umfrage wurde im August 2026 in Zusammenarbeit mit NewtonX durchgeführt.

Patsnap hat diese Studie in Auftrag gegeben, um zu verstehen, wie KI Entscheidungen in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie in der Geschäftsentwicklung beeinflusst, was das Vertrauen in ihre Ergebnisse stärkt, und wo es bei KI-Workflows noch Defizite gibt. Ein zentrales Ergebnis der Umfrage ist, dass die Geschwindigkeit weniger durch das Auffinden des Signals als vielmehr durch das Vertrauen in dieses begrenzt wird. Bei den Pharma-Teams, die KI einsetzen, sind die interne Harmonisierung (48 %) und die Validierungszeit (26 %) die größten Hindernisse dafür, wie schnell sie einen potenziellen Partner prüfen können, während nur 20 angeben, dass die Geschwindigkeit der Signalerfassung ihre größte Schwachstelle ist.

"Die Pharmabranche hat sich der KI eher zurückhaltend zugewandt, und das noch immer mangelnde Vertrauen in autonome Entscheidungsfindung hat die Teams in eine Zwickmühle gebracht: Entweder sie entscheiden sich schnell und riskieren, auf den falschen Kandidaten zu setzen, oder sie warten auf solide Nachweise und verlieren den passenden Kandidaten an einen Konkurrenten. Die Teams, denen es gelingt, diese Vertrauenslücke zwischen KI-Ergebnissen und Entscheidungen zu schließen, werden das Tempo vorgeben", sagte Mark Davies, Produktleiter für den Bereich Life Sciences bei Patsnap.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

KI geht über reine Effizienzsteigerung hinaus und beeinflusst mittlerweile Entscheidungen in der Pharmabranche, doch die menschliche Kontrolle bleibt weiterhin von entscheidender Bedeutung: KI geht über reine Effizienzsteigerung hinaus und beeinflusst mittlerweile Entscheidungen in der Pharmabranche, doch die menschliche Kontrolle bleibt weiterhin von entscheidender Bedeutung: 92 der 130 befragten Führungskräfte können eine Entscheidung aus den letzten sechs Monaten nennen, bei der KI das Ergebnis verändert hat statt nur den Prozess zu beschleunigen; dazu gehören die Nachverfolgung der Pipeline, die Priorisierung des Portfolios, die Einschätzung der Zielpersonen und die Auswahl von Kandidaten. Dennoch geben 84 an, dass Entscheidungen auf der Grundlage von KI erst nach einer Überprüfung durch Experten oder Analysten getroffen werden, 65 stützen sich auf halbautomatisierte Arbeitsabläufe, und nur zwei Befragte setzen KI-Ergebnisse ohne weitere Überprüfung um.

KI geht über reine Effizienzsteigerung hinaus und beeinflusst mittlerweile Entscheidungen in der Pharmabranche, doch die menschliche Kontrolle bleibt weiterhin von entscheidender Bedeutung: 92 der 130 befragten Führungskräfte können eine Entscheidung aus den letzten sechs Monaten nennen, bei der KI das Ergebnis verändert hat statt nur den Prozess zu beschleunigen; dazu gehören die Nachverfolgung der Pipeline, die Priorisierung des Portfolios, die Einschätzung der Zielpersonen und die Auswahl von Kandidaten. Dennoch geben 84 an, dass Entscheidungen auf der Grundlage von KI erst nach einer Überprüfung durch Experten oder Analysten getroffen werden, 65 stützen sich auf halbautomatisierte Arbeitsabläufe, und nur zwei Befragte setzen KI-Ergebnisse ohne weitere Überprüfung um. In China werden die besten Chancen für externe Innovationen gesehen, doch die Transparenz bleibt eine Herausforderung: 45 der befragten Führungskräfte nennen China als die wichtigste Chance für externe Innovationen in den nächsten fünf Jahren, noch vor Nordamerika (30 %), doch nur 22 sind zuversichtlich, was ihren Einblick in Chinas Produktpipeline und Lizenzaktivitäten angeht. Die Glaubwürdigkeit der Quelle ist das größte Hindernis; sie wurde von 47 der Befragten genannt, die ein Hindernis identifiziert haben.

45 der befragten Führungskräfte nennen China als die wichtigste Chance für externe Innovationen in den nächsten fünf Jahren, noch vor Nordamerika (30 %), doch nur 22 sind zuversichtlich, was ihren Einblick in Chinas Produktpipeline und Lizenzaktivitäten angeht. Die Glaubwürdigkeit der Quelle ist das größte Hindernis; sie wurde von 47 der Befragten genannt, die ein Hindernis identifiziert haben. Nicht die Signalerkennung, sondern die Abstimmung und Überprüfung bestimmen das Tempo der Partnerauswahl: 77 der Befragten benötigen drei Wochen oder länger, um erste Informationen zur Vorabprüfung eines potenziellen Partners zu erstellen, 65 stützen sich auf halbautomatisierte Arbeitsabläufe, und die Einschätzung, welche Kandidaten erfolgreich sein werden, stellt eine größere Herausforderung dar als deren frühzeitige Identifizierung (38 gegenüber 20 %).

"Die Teams berichten, dass die Lücke bei der frühzeitigen Erkennung eines Signals geringer ist als bei dessen Überprüfung und der darauf folgenden Abstimmung. Diese Ebene der Verifizierung ist die nächste Herausforderung, die die KI unserer Erwartung nach bewältigen wird", fuhr Davies fort.

In den wettbewerbsintensivsten Bereichen der Pharmabranche darunter Lizenzierung, Asset-Scouting und Partnerauswahl hängt die Geschwindigkeit davon ab, wie schnell Teams wissenschaftliche, klinische, patentrechtliche und kommerzielle Erkenntnisse in eine Entscheidung umsetzen können, die sie auch verteidigen können. Die KI-Agenten und Analysetools von Patsnap unterstützen IP- und F&E-Teams bei diesen Entscheidungen, und diese Studie zeigt auf, in welchen Bereichen eine vertrauenswürdige, quellengestützte KI für Entscheidungen in der Pharmabranche am wichtigsten ist.

Genau dafür wurde Patsnap entwickelt: Patsnap Synapse bündelt Daten zu Wirkstoffen, Zielvorgaben, klinischen Studien, Patenten und Geschäftsabschlüssen an einem einzigen Ort, und Patsnap Eureka Life Sciences ergänzt dies um KI-Agenten, die Fragen beantworten und Nachweise aus diesen Daten extrahieren, wobei alle Ergebnisse bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden können.

Für die Branche bleiben noch einige Fragen offen, die es zu beobachten gilt: ob das Vertrauen in die Ergebnisse der KI zunimmt, wenn Teams mehr Erfahrung damit sammeln, ob einheitliche Validierungsverfahren zu größerem Vertrauen in die KI führen und ob sich die Fristen für die Überprüfung und Entscheidungsfindung verkürzen, wenn die Arbeitsabläufe über die Halbautomatisierung hinausgehen. Die Umfrage dient als eine Ausgangsbasis, die Patsnap jährlich nachverfolgen wird: ob das Vertrauen in KI-Ergebnisse mit zunehmender Erfahrung wächst, ob eine konsistente Validierung das Vertrauen stärkt und ob sich die Prüfzeiten verkürzen, je weiter die Automatisierung ausreift.

Weitere Erkenntnisse zu Vertrauen, Validierung, Personalbesetzung im Bereich KI und Innovation in China:

Das Vertrauen in die Ergebnisse der KI ist der häufigste Engpass bei der Erzielung eines höheren Nutzens aus der KI. Dies gaben 31 der Befragten an, noch vor der Datenqualität (23 %) und der Governance (19 %).

Befragte Organisationen, die drei oder mehr Validierungsmethoden einsetzen, geben mehr als dreimal so häufig an, großes oder volles Vertrauen in KI-Ergebnisse zu haben, als solche, die nur eine oder gar keine Methode verwenden (37 gegenüber 11 %; nur korrelativer Zusammenhang).

Befragte in Unternehmen mit eigens für KI/ML eingestelltem Personal geben dreimal so häufig an, über fortschrittliche Automatisierung zu verfügen, wie diejenigen ohne solches Personal (27 gegenüber 9 %; nur korrelativer Zusammenhang).

Nur 9 der befragten Führungskräfte betrachten Informationen über China als zentrale Entscheidungsgrundlage, obwohl fast zwei Drittel im vergangenen Jahr ihre Investitionen in das Verständnis Chinas erhöht haben.

Den vollständigen Bericht herunterladen: "State of Pharma Intelligence 2026: The Confidence to Act"

Über Patsnap

Patsnap ist eine globale, KI-native Plattform für innovationsbezogene Informationen, die sich an Teams aus den Bereichen geistiges Eigentum, Forschung und Entwicklung sowie Biowissenschaften richtet. Patsnap wurde 2007 in Singapur gegründet und kombiniert aufgabenspezifische KI-Agenten mit dem umfassendsten verfügbaren Innovationsdatensatz. Damit können Teams schneller recherchieren, analysieren, Entwürfe erstellen und validieren, wobei jede Antwort bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden kann. Über APIs, MCP und Unternehmensintegrationen können Kunden die Patsnap-Intelligenz zudem direkt in ihre eigenen Tools, Arbeitsabläufe und KI-Assistenten einbinden. Mehr als 18.000 Unternehmen, Anwaltskanzleien und Forschungseinrichtungen in über 50 Ländern vertrauen auf Patsnap, darunter ein Drittel der weltweit größten F&E-Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter patsnap.com.

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