New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.297 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.592 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.289 Punkten 0,3 Prozent im Minus.



Die Nachricht über den Rücktritt von Jensen Huang bei Nvidia sorgte am Donnerstag für Unsicherheit. Colette Kress, die derzeitige Executive Vice President und Finanzchefin (CFO) des Unternehmens, hat sich bereit erklärt, die Position des CEO vorübergehend zu übernehmen. Der Rücktritt erfolgt nur wenige Tage, nachdem der Verwaltungsrat angekündigt hatte, untersuchen zu wollen, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation war. Die Aktien des Unternehmens fielen am Donnerstag um rund vier Prozent, während die Papiere des Wettbewerbers AMD zulegten.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1055 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9046 Euro zu haben.



Der Ölpreis legte zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 96,14 US-Dollar, das waren 3,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 3.873 US-Dollar gezahlt (-2,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,65 Euro pro Gramm.





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