Heidelberg (ots) -Hauptpreis an Julia Lemke und Anna Koch für "Zirkuskind" / Musikpreis an Luzia Schmid für "Ich will alles. Hildegard Knef" / Förderpreis an Jana Stallein für "Where The Waves Took Her"Im Rahmen der feierlichen Award Ceremony des 75. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) wurde heute Abend (12. November 2026) im Karlstorbahnhof in Heidelberg der Deutsche Dokumentarfilmpreis in drei Kategorien verliehen. Mitglieder der Hauptjury waren Autorin und Regisseurin Adriana Altaras, Vorjahressieger Daniel Abma und Dunja Ramadan von Der Spiegel, Martin Thür vom ORF sowie der Regisseur Franz Böhm. Die Musikdokumentarfilme hatten mit der Künstlerin und Professorin Fola Dada sowie der Vorjahressiegerin Clara Stella Hünecke und dem Regisseur Jan Heck eine eigene Jury. Der mit 20.000 Euro dotierte, vom Südwestrundfunk (SWR) und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gestiftete Hauptpreis ging dieses Jahr an Julia Lemke und Anna Koch für "Zirkuskind".Die Hauptjury hat den Hauptpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises an Julia Lemke und Anna Koch für ihren Film "Zirkuskind" verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro, gestiftet vom SWR und der MFG unter Beteiligung der LFK (Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg), geht an die beiden Filmemacherinnen. Der Film zeigt das Leben des elfjährigen Santino, der als Zirkuskind aufwächst, immer unterwegs. Uropa Ehe erzählt ihm liebevoll Geschichten aus seinem vergangenen Leben, während Santinos eigenes gerade erst beginnt.Die Jury: "Der Film begibt sich auf Augenhöhe mit seinem Protagonisten, ohne dabei die Perspektive Erwachsener aus dem Blick zu verlieren. Es entsteht ein ganz besonderer Film: Aus dem Blickwinkel eines Kindes, dessen Staunen ganz einfach ansteckt."Musikpreis des SWR an Luzia Schmid für "Ich will alles. Hildegard Knef"Mit 5.000 Euro verbunden ist der vom SWR gestiftete Musikpreis, der dieses Jahr an Luzia Schmid für "Ich will alles. Hildegard Knef" vergeben wurde. Hildegard Knef feierte weltweite Erfolge, überstand krachende Pleiten und bewahrte dabei stets ihre Würde. Das Porträt einer einzigartigen Künstlerin und bemerkenswerten Frau, erzählt mit Archivmaterial aus sechs Jahrzehnten. Die Jury: "Mit einer klugen Montage aus wenigen Interviews und zahlreichen Archivaufnahmen, in denen Knef vor allem selbst zu Wort kommt, wird der Film zu einer Projektionsfläche für die Rolle, die Knef niemals ablegen konnte oder wollte."Jana Stallein gewinnt den Förderpreis des Hauses des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. mit dem Film "Where The Waves Took Her"Der mit 3.000 Euro dotierte Förderpreis des Hauses des Dokumentarfilms für ein Erstlingswerk oder einen Hochschulabschlussfilm geht an Jana Stallein für "Where The Waves Took Her". Frauen auf der Flucht, oft Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, finden auf einem Seenotrettungsschiff einen Moment der Sicherheit, auch dank der Hebamme Anne-Katrin Klotzsch. Aus der Jurybegründung: "Überzeugend verbindet die Regisseurin zwei filmische Ebenen: beobachtend gedrehte Szenen auf dem Schiff und Gespräche in einem wassergefüllten Studio, in denen verschiedene Frauen ihre persönlichen Geschichten erzählen. Auf beiden Ebenen begegnet die Regisseurin ihren Protagonistinnen mit Respekt, Neugier und Sorgfalt."Jury Deutscher Dokumentarfilmpreis Kategorie Hauptpreis und FörderpreisAdriana Altaras (Schauspielerin und Schriftstellerin), Daniel Abma (niederländischer Filmregisseur / Preisträger des Hauptpreises des Deutschen Dokumentarfilmpreises 2025), Dunja Ramadan (Korrespondentin für die Arabische Welt beim SPIEGEL), Franz Böhm (Deutscher Regisseur und Filmproduzent / Gewinner der Hauptpreises des Deutschen Dokumentarfilmpreises 2022), Martin Thür (österreichischer Fernsehjournalist und Moderator, ORF)Jury Deutscher Dokumentarfilmpreis Kategorie MusikProf. Fola Dada (Sängerin, Komponistin, Gesangslehrerin und Hochschuldozentin), Clara Stella Hüneke (Regisseurin, Autorin, Gewinnerin des Deutschen Dokumentarfilmpreis in der Kategorie Musik 2025), Jan Heck (Regisseur, Gewinner des Deutschen Dokumentarfilmpreis in der Kategorie Musik 2024)Weitere Informationen finden Sie auf www.deutscher-dokumentarfilmpreis.de und http://swr.li/deutscher-dokumentarfilmpreis-2026-in-heidelberg-verliehenNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Daniela Kress, Telefon 07221 929-23WR: 800, E-Mail: daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6389651