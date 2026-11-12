Amazon (AMZN): Ausbruch über 275 USD - oder droht die Bullenfalle?

Breakout-Setup im Fokus!

Rückblick

Nach einer Konsolidierungsphase im Spätsommer/Frühherbst sahen wir Anfang November einen starken Impuls nach oben, welcher den übergeordneten Aufwärtstrend untermauert. Im Bereich um 273 bis 275 USD verläuft eine markante horizontale Widerstandslinie. Hier prallte der Kurs zuletzt ab und bildet eine klassische Konsolidierungsflagge direkt unter diesem Deckel.

Amazon-Aktie: Chart vom 12.11.2026, Kürzel: AMZN, Kurs: 271.66 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt den Bullen ein dynamischer Ausbruch über die genannte Widerstandszone (ca. 273-275 USD) auf Tagesschlusskursbasis, aktiviert dies ein charttechnisches Anschlusssignal. Der grüne, gestrichelte Pfeil im Chart skizziert in diesem Szenario den potenziellen Weg Richtung neuer Zwischenhochs (Richtung 285+ USD). Die Absicherung könnte unter der heutigen Kerze erfolgen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter die Kerze von heute, rücken zunächst der EMA 20 (blaue Linie, aktuell um ca. 259 USD) und der EMA 50 (rote Linie, ca. 256,50 USD) als nächste Auffangnetze in den Fokus. Sollten auch diese gebrochen werden, droht ein Schließen der offenen Kurslücken aus dem steilen Anstieg von Ende Oktober / Anfang November - was einen Rücksetzer in den Bereich von 252 USD bedeuten würde.

Meinung

Amazon überzeugte zuletzt mit glänzenden Fundamentaldaten. Vor allem das Cloud-Segment Amazon Web Services (AWS) boomt dank anhaltend hoher Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Cloud-Diensten massiv mit starken Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Auch die operative Marge verbesserte sich deutlich. Anleger blicken aktuell gespannt auf den bevorstehenden Start der wichtigen Weihnachtssaison (Black Friday/Cyber Monday-Aktionen ab Mitte November) sowie strategische Erweiterungen im Bereich Robotik und erweiterte Prime-Vorteile.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.88 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 14.79 Mrd. USD

Meine Meinung zu Amazon ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

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