Rund 8,5 Prozent Dividendenrendite bei einem Mobilfunkanbieter, der seine Prognose gerade bestätigt hat: Bei freenet klingt das fast zu gut. Doch wie belastbar ist die Ausschüttung, wenn der Gewinn je Aktie sie nur auf den Cent genau deckt? Und wann zahlt sich der neue Telefónica-Deal endlich aus? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was das Management den Analysten im Earnings Call erzählt hat. Hohe Rendite, gedämpfte Stimmung Die ...

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