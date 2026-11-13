Siemens als Dividendenwert? Mit knapp 2 Prozent Rendite wirkt der Konzern eher wie ein Wachstumswert im Anzug. Doch die Ausschüttung klettert Jahr für Jahr, und jetzt trennt sich Siemens auch noch von Healthineers. Bleibt die Dividende auf Wachstumskurs, wenn die Gewinnbasis kleiner wird? Deshalb habe ich mir angehört, was das Management den Analysten erzählt hat. Kein Renditeriese, aber ein verlässlicher Steigerer Wer bei Siemens auf eine fette ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.