Siemens als Dividendenwert? Mit knapp 2 Prozent Rendite wirkt der Konzern eher wie ein Wachstumswert im Anzug. Doch die Ausschüttung klettert Jahr für Jahr, und jetzt trennt sich Siemens auch noch von Healthineers. Bleibt die Dividende auf Wachstumskurs, wenn die Gewinnbasis kleiner wird? Deshalb habe ich mir angehört, was das Management den Analysten erzählt hat. Kein Renditeriese, aber ein verlässlicher Steigerer Wer bei Siemens auf eine fette ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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