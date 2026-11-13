Mit der neuen Funktion können Mitglieder Freunden und Familienangehörigen folgen, Einblicke in Leistung und Gesundheit teilen und gemeinsam die schönen Momente des Lebens feiern

WHOOP, die Marke für menschliche Leistungsfähigkeit, hat heute "WHOOP Humans" eingeführt eine neue Funktion, mit der Mitglieder Freunden und Familienangehörigen folgen, ausgewählte Fitness-, Gesundheits- und Leistungsdaten teilen sowie sich gegenseitig bei ihren Fortschritten unterstützen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261112122347/de/

WHOOP Launches WHOOP Humans, the Most Verifiably Human Social Network

Seit mehr als einem Jahrzehnt hilft WHOOP seinen Mitgliedern dabei, ihre eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit besser zu verstehen. Nun erweitert "WHOOP Humans" diese Erfahrung über den Einzelnen hinaus und macht es einfacher, Erfolge zu feiern, Fortschritte zu fördern und auf die Menschen zu achten, die einem am wichtigsten sind.

"In einer Welt, die zunehmend künstlich wird, schaffen wir etwas zutiefst Menschliches", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Dies ist das nachweislich menschlichste Netzwerk, das je ins Leben gerufen wurde. Jedes Konto steht für eine echte Person mit einem verifizierten Herzschlag. Diese Menschen haben echte Ziele, Herausforderungen und Erfolge. Das ist es, was WHOOP Humans auszeichnet, und es ist für uns ein wichtiger Investitionsbereich."

DAS NACHWEISBAR MENSCHLICHSTE NETZWERK ALLER ZEITEN

Während etablierte Social-Media-Plattformen zunehmend mit künstlicher Intelligenz, automatisierten Konten und Bots sowie künstlich erzeugten Inhalten überflutet werden, bietet WHOOP Humans einen grundlegend anderen Ansatz für zwischenmenschliche Verbindungen: ein Netzwerk, das durch und durch menschlich ist.

Während traditionelle soziale Netzwerke zunehmend mit künstlichen Inhalten gefüllt sind, verbindet WHOOP Humans Menschen durch etwas Echtes: ihre Gesundheit, ihre Leistung und ihre alltäglichen Erfahrungen. Mitglieder können WHOOP-Daten darunter Schlaf, Erholung, Belastung, Aktivitäten und Erfolge teilen und dabei selbst entscheiden, was andere sehen sollen. So schaffen sie Möglichkeiten für authentische Verbindungen, die auf echten Erfahrungen beruhen und nicht auf kuratierten Online-Persönlichkeiten. In allen Fällen stammen die zugrunde liegenden physiologischen Daten von einem tragbaren Gerät, wodurch eine Grundlage aus realen Informationen geschaffen wird, die sich nicht einfach als herkömmlicher Textbeitrag generieren lässt. Dies macht WHOOP Humans zu einem ausgesprochen menschenzentrierten Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, echte Fortschritte und Verbindungen in den Vordergrund zu stellen.

Für WHOOP-Mitglied Mika Bublitz geht es bei WHOOP Humans um mehr als nur darum, die Fortschritte von Freunden zu verfolgen. Es geht darum, zu erkennen, wann jemand vielleicht ein wenig zusätzliche Unterstützung benötigt.

"Manchmal sagen einem die Leute nicht, wenn es ihnen nicht so gut geht. Wenn ich sehe, dass die Erholung eines Freundes niedrig ist, kann ich nachfragen und sagen: "Hey, es ist in Ordnung, es heute ruhig angehen zu lassen." Das gefällt mir an WHOOP Humans. Es bietet uns eine weitere Möglichkeit, aufeinander zu achten."

WHOOP-Mitglieder haben den Wert der Verbundenheit bereits unter Beweis gestellt. Heute gehören 57 der Mitglieder mindestens einem WHOOP-Team an. Während Teams die Mitglieder durch Gruppen und Ranglisten zusammenbringen, macht WHOOP Humans diese Verbindungen persönlich. Mitglieder können Freunden und Familienangehörigen direkt folgen, die Leistungsdaten erkunden, die andere teilen möchten, und durch Reaktionen und Kommentare Ermutigung spenden.

WHOOP Humans führt außerdem "Moments" ein, mit denen Mitglieder Fotos von Trainingseinheiten, persönlichen Meilensteinen und bedeutungsvollen Erlebnissen teilen können. Indem "Moments" die Geschichten hinter den Daten in das WHOOP-Erlebnis einbringt, hilft es den Mitgliedern, nicht nur die Zahlen zu feiern, sondern auch das Leben und die Erfolge, für die sie stehen. Mitglieder können "Moments" auch privat halten.

DATENSCHUTZ IM MITTELPUNKT

WHOOP Humans wurde entwickelt, um sinnvolle Verbindungen zu ermöglichen, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. Mitglieder entscheiden selbst, welche Gesundheits- und Leistungsdaten sie teilen, wer diese einsehen darf und wann sie diese privat halten möchten.

Zu den wichtigsten Datenschutzmaßnahmen gehören:

Detaillierte Steuerung der Gesundheitsdaten: Mitglieder wählen aus, welche Messwerte sie teilen möchten, darunter Erholung, Belastung, Schlaf, HRV und Ruheherzfrequenz.

Kontrolle über Verbindungen: Mitglieder können ihre Follower verwalten und Personen aus ihrem WHOOP Humans-Netzwerk entfernen.

Stealth-Modus: Mitglieder können ihre geteilten Gesundheits- und Leistungsdaten vorübergehend ausblenden, ohne ihre Freigabeeinstellungen zu ändern.

Schutz sensibler Aktivitäten: Als sensibel gekennzeichnete Aktivitäten werden standardmäßig nicht geteilt.

Selektives Teilen von Aktivitäten und Erfolgen: Mitglieder wählen aus, welche Trainingsarten und Erfolge in WHOOP Humans angezeigt werden.

Private "Moments": Mitglieder können persönliche Fotos und "Moments" privat halten, anstatt sie mit ihrem Netzwerk zu teilen.

Kontinuierliche Verwaltung der Datenschutzeinstellungen: Mitglieder können ihre Freigabeeinstellungen jederzeit aktualisieren.

Diese Schutzmaßnahmen spiegeln unser langjähriges Engagement wider, Mitgliedern die Kontrolle über ihre persönlichen Gesundheitsdaten zu geben. WHOOP verkauft die persönlichen Gesundheitsdaten seiner Mitglieder nicht und erzielt damit auch keinen Gewinn.

WHOOP Humans wurde entwickelt, um zu zeigen, dass eine stärkere Vernetzung und ein höherer Datenschutz nebeneinander bestehen können. Mitglieder können von der Ermutigung, der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und der Unterstützung der Menschen in ihrem Umfeld profitieren, ohne die Kontrolle über ihre persönlichsten Daten aufzugeben.

Mit mehr als drei Millionen Mitgliedern weltweit hat sich WHOOP von einem Produkt, dem die weltbesten Sportler vertrauen, zu einer Plattform entwickelt, die Menschen dabei hilft, mehr Kontrolle darüber zu erlangen, wie sie sich fühlen, welche Leistungen sie erbringen und wie sie altern. Mitglieder öffnen WHOOP bereits mehr als acht Mal pro Tag, was die zentrale Rolle widerspiegelt, die das Produkt in ihrem Alltag spielt. WHOOP Humans stellt das nächste Kapitel dieser Entwicklung dar. WHOOP Humans steht Mitgliedern ab dem 12. November 2026 in der WHOOP-App zur Verfügung.

WHOOP Humans steht Mitgliedern ab dem 12. November 2026 in der WHOOP-App zur Verfügung. Bestehende WHOOP-Teams bleiben weiterhin verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter whoop.com oder in der offiziellen Pressemappe.

Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Durch ein leistungsstarkes, rund um die Uhr tragbares Gerät mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

WHOOP genießt das Vertrauen von Millionen von Mitgliedern weltweit, darunter Sportler, weltweit führende Persönlichkeiten, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, und ist zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 900 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 61 Länder und ist in sechs Sprachen vertreten. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, besuchen Sie whoop.com und folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261112122347/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jack Taylor Worldwide

whoop@jacktaylorpr.com