Der Bitcoin-Kurs ist unter die psychologisch wichtige Marke von 70.000,00 US-Dollar gefallen und hat dabei den viel beachteten 200-Tage-Durchschnitt unterschritten. Damit liefert die Kryptowährung ein wichtiges technisches Warnsignal. Gleichzeitig erreicht der Kurs einen relevanten Fibonacci-Bereich. Folgt nun eine Stabilisierung oder droht der nächste größere Abverkauf? Chartanalyse zu Bitcoin Der Bruch des 200-Tage-Durchschnitts verschärft das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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