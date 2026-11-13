Die Nvidia-Aktie hat am gestrigen Donnerstag noch einmal eine ordentliche Achterbahnfahrt durchgemacht. Zu Handelsbeginn brach der Kurs um fast -15% auf 150 US$ ein, stabilisierte sich im Handelsverlauf dann aber bei einem Kursverlust -5% auf 165 US$. Sollten Anleger auf diesem Kursniveau nun in die Post-Huang-Ära investieren? Es ging erstaunlich schnell Es ging dann doch erstaunlich schnell. Als im Laufe des Mittwochs Medienberichte die Runde machten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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