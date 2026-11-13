Hier an der Wall Street in New York wird oft das schnelle Geld gesucht. Doch die wahren Börsenperlen findet man häufig in lukrativen Nischen, in denen ein Unternehmen zum unverzichtbaren Marktführer aufsteigt. Genau so ein Fall ist Progyny, mit dem Kürzel PGNY. Wer langfristig denkt, schaut auf megastarke Trends. Und ein Trend in den USA ist unübersehbar: Paare bekommen immer später Kinder. Gleichzeitig kämpfen Tech-Giganten, Universitäten und Großkonzerne ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.