Hier an der Wall Street in New York wird oft das schnelle Geld gesucht. Doch die wahren Börsenperlen findet man häufig in lukrativen Nischen, in denen ein Unternehmen zum unverzichtbaren Marktführer aufsteigt. Genau so ein Fall ist Progyny, mit dem Kürzel PGNY. Wer langfristig denkt, schaut auf megastarke Trends. Und ein Trend in den USA ist unübersehbar: Paare bekommen immer später Kinder. Gleichzeitig kämpfen Tech-Giganten, Universitäten und Großkonzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer