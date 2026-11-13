REDMOND (dpa-AFX) - Eine stundenlange Störung hat viele Unternehmen und Verbraucher von Microsofts Cloud-Angeboten wie dem E-Mail-Dienst Outlook abgeschnitten. Betroffen war dadurch eine ganze Palette von Diensten des Windows-Riesen. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa konnten Aufgaben versagen, die auf die Kalender-Anbindung angewiesen sind. Nicht nutzbar für Unternehmenskunden war zum Teil auch der KI-Assistent Copilot.

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X den Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Der Software-Riese berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne. Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es.

Enttäuschte Hoffnungen



Im nächsten Schritt schien Microsoft einen Erfolg vermelden zu können: Auf betroffenen Servern sei ein Prozess entdeckt worden, der sie lahmlege. Danach hieß es, man bringe einen Teil der Server wieder ans Netz - "und sie bleiben soweit stabil". Eine Stunde später folgten enttäuschte Hoffnungen: Die Server könnten sich wieder aufhängen, sobald Datenverkehr sie erreiche, berichteten die Microsoft-Ingenieure. Im nächsten Anlauf wurde dann versucht, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren, und dabei sehe man "positive Ergebnisse", hieß es. Wie lange die Störung andauern könnte, blieb zunächst unklar.

Ausfälle von Online-Diensten gehörten zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme so gravierend oder so schwer zu finden, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt. Nutzer konnten sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Als Ursache nannte Microsoft damals ein Problem in der Cloud-Infrastruktur./so/DP/stk