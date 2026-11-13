Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wann fliegt der Deckel von dieser 200% Chance der Analysten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
13.11.2026 06:27 Uhr
203 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. November

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. November 

=== 
*** 00:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei 
     Panel des UC Berkeley Alumni Salon 
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz) 
  07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK) 
*** 07:50 TR/EZB-Direktor Elderson, Panel-Teilnahme bei Konferenz 
     der türkischen Zentralbank 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober 
  08:00 DE/Insolvenzen August 
*** 08:10 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme 
     bei Konferenz der litauischen Zentralbank 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt November 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj 
     1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj 
     2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz September 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm 
     zuvor:  +1,3% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,7% gg Vm 
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Navigating New Economic 
     Realities: Europe's Outlook in a Changing Global Landscape" 
*** 18:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede an der University of Nevada 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.