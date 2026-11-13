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SC

WKN: 605101 | ISIN: DE0006051014 | Ticker: SCI
Hamburg
12.11.26 | 13:07
19,100 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCI AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCI AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
13.11.2026 06:33 Uhr
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(1)

PTA-DD: SCI AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: SCI AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

SCI AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Usingen (pta000/13.11.2026/06:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Wilhelm Nachtigall 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     SCI AG 
b)      LEI                                     529900D6KV3QH0O3ZG76 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE0006051014 
b)      Art des Geschäfts                              Verkauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        19,50 EUR                                  2.554,50 EUR 
        19,30 EUR                                  13.239,80 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        19,3321 EUR                                 15.794,30 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             10.11.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                              Börse Hamburg 
        MIC                                     XHAM (Hamburg)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCI AG 
           Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 
           61250 Usingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Oliver Wiederhold 
Tel.:         +49 6081 688050 
E-Mail:        info@sci-ag.de 
Website:       www.sci-ag.de 
ISIN(s):       DE0006051014 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794546000374 ]

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November 13, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

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