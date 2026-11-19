DJ PTA-DD: SCI AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

SCI AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Usingen (pta000/19.11.2026/21:00 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Oliver Wiederhold 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SCI AG b) LEI 529900D6KV3QH0O3ZG76 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0006051014 b) Art des Geschäfts Sonstiges Verleih von Aktien (Wertpapierleihe) c) Preis(e) Volumen 0,02 EUR 133,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,02 EUR 133,00 EUR e) Datum des Geschäfts 17.11.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Wertpapierleihe als Verleiher

(Ende)

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Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

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November 19, 2026 15:00 ET (20:00 GMT)