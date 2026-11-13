Mehr als 1.500 % konnte die Singulus-Aktie im laufenden Jahr zulegen. Ein ganz wesentlicher Grund, warum der Maschinenbauer vom Pleitekandidaten zum Überflieger geworden ist, ist Elon Musk. Der erste Großauftrag seines Raumfahrtunternehmens SpaceX ist erteilt und Analysten erwarten noch mehr. Zu den Überfliegern des Jahres gehörte bis April auch die Aktie von Almonty. Seitdem gibt es eine scharfe Korrektur. Damit könnte sich für Anleger eine spannende Kauf- beziehungsweise Nachkaufchance bieten. Analysten erwarten, dass der Wolframproduzent im kommenden Jahr einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie erzielt. Die Aktie notiert derzeit knapp über 8 USD. Auf einem Mehrjahreshoch befindet sich die Bayer-Aktie. Analysten haben das Kursziel erhöht.

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