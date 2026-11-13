DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAX-GEWINNE - Die 40 DAX-Konzerne haben in den ersten neun Monaten nach Abzug aller Kosten 87,6 Milliarden Euro verdient, 8,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das zeigen Berechnungen des Handelsblatt Research Institute (HRI), nachdem am Donnerstag die letzten vier Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorgelegt haben. 11 Konzerne steigerten demnach ihren Nettogewinn in den ersten drei Quartalen um mehr als 30 Prozent. Dazu gehören Industrieunternehmen wie Airbus, BASF, Daimler Truck und Siemens Energy, der Pharmakonzern Bayer sowie die Finanzwerte Commerzbank und Deutsche Börse. Auch SAP, MTU und Heidelberg Materials legten starke Quartalszahlen vor. Der Trend, der im ersten Halbjahr begann, setzt sich im dritten Quartal fort. Im Fünfjahresvergleich ist außerdem zu beachten: BMW, Mercedes und VW dürften 2026 voraussichtlich nur noch 11 Milliarden Euro verdienen, nach 19,8 Milliarden Euro im Vorjahr und 50 Milliarden Euro im Rekordjahr 2021. Der daraus resultierende Rückgang von 39 Milliarden Euro wird bei den drei Autobauern durch die übrigen 37 DAX-Konzerne nahezu vollständig ausgeglichen. (Handelsblatt)

BUNDESHAUSHALT - Sven Schulze, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, attackiert Friedrich Merz scharf für Haushaltsbeschlüsse der schwarz-roten Koalition "Mit diesem Hin und Her bei der Stromsteuer verlieren wir als Union vollständig die Glaubwürdigkeit bei Millionen von Menschen", sagte Schulze. Er ist auch Präsidiumsmitglied der CDU. Weiterhin müsste man sich auch um den Ausgleich der kalten Progression kümmern, fordert Schulze. "Dann aber parallel die Zuckersteuer zu beschließen und zu hoffen, dass die Verhinderung der Plastiksteuer bei den Wählern als großer Erfolg angesehen wird, ist ein Irrweg", erklärte Schulze. (Stern)

WOHNGELD - Nach der Rücknahme der zunächst geplanten Wohngeld-Kürzung dringt VdK-Präsidentin Verena Bentele darauf, die turnusmäßige Anpassung wieder aufzunehmen. "Damit die Menschen wirklich entlastet werden, muss das Wohngeld laufend an die Preis- und Mietentwicklung angepasst werden. Die Fortschreibung des Wohngeldes muss die Bundesregierung daher dringend beibehalten", sagte sie. Dabei geht es um die eigentlich für 2027 geplante Anpassung des Wohngelds. Diese soll nach dem Willen der Bundesregierung weiterhin ausgesetzt werden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KOHLEAUSSTIEG - Grünen-Chef Felix Banaszak hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) davor gewarnt, den vorgezogenen Kohleausstieg im Rheinischen Revier zu gefährden. "Wir haben in Nordrhein-Westfalen mit dem Ausbau der Erneuerbaren die Voraussetzungen geschaffen, um 2030 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen", sagte er. "Diese klare Bilanz ist ein Auftrag für Katherina Reiche, jetzt nicht den Kohleausstieg zu gefährden." Problem sei, dass Reiche die Ausschreibung für Reserve-Kraftwerke so anlege, "dass nur Gaskraftwerke eine echte Chance haben", sagte Banaszak. "Es müssen aber auch Batteriespeicher einbezogen werden." Er mache sich keine Illusionen, dass man Reiche mit rationalen Argumenten davon überzeugen könne. "Ein starkes Ergebnis der Grünen bei der Landtagswahl ist vielleicht das politische Signal, das sie braucht." (Kölner Stadt-Anzeiger)

AUTOS - Verbrennerautos sind nach Einschätzung von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) "zumindest langfristig wohl eher etwas für Nostalgiker". "Es wäre jedenfalls ein strategischer Fehler, wenn die Autoindustrie noch einmal auf diese Technologie wettet", sagte er. "Die Kunden haben nämlich inzwischen verstanden, wie schmerzhaft die Abhängigkeit von der Zapfsäule ist - nicht nur bei uns, sondern weltweit." Dass die Bundesregierung sich auf EU-Ebene dafür einsetzt, das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 zu lockern, sieht Schneider gelassen. In neun Jahren würden in Deutschland ohnehin "nur noch wenige" Verbraucher einen Verbrenner kaufen. (Funke)

E-AUTOS - Der europäischen Automobilindustrie steht offenbar eine erhebliche Erleichterung bevor. Die EU und Großbritannien haben Schritte unternommen, Zölle auf Elektrofahrzeuge zu verschieben, berichtet die Financial Times. Autohersteller hatten davor gewarnt, dass diese Zölle sie anfälliger für chinesische Konkurrenz machen würden. Brüssel berate sich mit der Industrie über Vorschläge, die zehnprozentige Abgabe, die ab 1. Januar für die meisten Fahrzeuge gelten würde, zu verschieben. Dies sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Großbritannien unterstütze diesen Schritt, sagten zwei von ihnen. (Financial Times)

DROHNEN - Der Co-Vorsitzende der neuen EU-Ukraine-Drohnenallianz, Matthias Laehna, hat Vorhalteverträge für eine rasche Skalierung der Drohnenproduktion in Europa ins Gespräch gebracht. "Es gibt gute Ideen, zum Beispiel Verträge, mit denen Unternehmen Produktionskapazitäten für den Ernstfall vorhalten", sagte der Vizepräsident von Quantum Systems. Einige Länder setzten solche Konzepte bereits um. Wie schnell die Allianz die Produktion steigern könne, sei allerdings noch offen. Eine ihrer Prioritäten sei es, die europäische Drohnenproduktion auszubauen und gemeinsame Standards zu schaffen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

GEHEIMDIENSTE - Der CDU-Innenexperte Marc Henrichmann sieht Deutschlands Sicherheit durch die neue Reform der Nachrichtendienste deutlich gestärkt. "Die Reform des Nachrichtendienstrechts ist ein sicherheitspolitischer Meilenstein dieser Koalition", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr). In den parlamentarischen Beratungen habe man zahlreiche Befugnisse intensiv diskutiert und die Kontrollinstanzen nachgeschärft. "Dabei haben wir von Fall zu Fall stets den Schutz der Grundrechte und das Sicherheitsinteresse unserer Gesellschaft sorgfältig gegeneinander abgewogen. Am Ende steht ein großer Wurf, der die Sicherheit der Bundesrepublik deutlich stärkt", betonte der CDU-Politiker. (Rheinische Post)

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November 13, 2026 00:55 ET (05:55 GMT)

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