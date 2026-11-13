Berlin (ots) -Hinter der Bewegung stehen Menschen aus Unternehmen und Start-ups, aus Finanzwelt, Wissenschaft und Bildung. Gemeinsam wollen sie mehr wirtschaftlichen Sachverstand in politische Entscheidungen bringen. In der Hörsaalruine der Charité stellten drei von ihnen vor, wofür die Economisten stehen."Wir agieren nicht wie Politiker, sondern als Menschen mit wirtschaftlichem Sachverstand", sagte die Ökonomin Prof. Dr. Stefanie A. Schubert (SRH University Heidelberg). Sie beschrieb den Weg vom mehrmaligen Exportweltmeister zu einer Volkswirtschaft, die etwa auf dem Stand von 2019 verharrt. Bei Investitionen in Deep-Tech-Unternehmen liegt Deutschland weit zurück: 2025 waren in den USA die Investitionen 45 mal so hoch wie in Deutschland, obwohl das Land gemessen an der Einwohnerzahl nur viermal so groß ist. "Die gute Nachricht: Wir haben in Deutschland beste Voraussetzungen - wir haben das Humankapital, die Ideen, Leistungsbereitschaft und Unternehmergeist."Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach, Biotech-Unternehmer, Investor und Vorsitzender des Fördervereins Economisten, griff den Ort auf, ein ehemaliges Gebäude der Pathologie: "Die deutsche Wirtschaft ist Intensivpatient. Wir befinden uns in einer notfallchirurgischen Situation. In einer solchen Extrem-Situation muss man eine einzige Sache richtig machen: "Man macht die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig." Dafür brauche es höchste Attraktivität für privates Eigenkapital und einen Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert: "Eine Staatsquote von 30 Prozent muss die Richtung vorgeben." 2025 lag sie laut Statistischem Bundesamt bei 50,3 Prozent.Jan Berger, CEO des Zukunftsinstituts Themis Foresight, stellte die Studie "Europa und Deutschland 2035" vor, für die 47 Fachleute aus ganz Europa und unterschiedlichen politischen Lagern befragt wurden. Die Economisten machen sich daraus das Zielbild eines "innovativen Kerneuropas" zu eigen: ein erweiterungsfähiger Kern wirtschaftlich starker Staaten, zu dem Deutschland nur nach einer radikalen Erneuerung gehört."Jedes Politikfeld muss auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Das fehlt in unserer Republik. Wir brauchen eine wirtschaftliche Durchlüftung des Parlaments", sagte Thomas Sattelberger, Vorstandsvorsitzender des Economisten e. V. und Parlamentarischer Staatssekretär a. D.Die Economisten verstehen sich als "politisches Start-up". Regionale Foren gibt es bereits in vier Bundesländern, bis Jahresende sollen es sechs sein. Über die Option einer Parteigründung wird zu einem späteren Zeitpunkt nach erfolgreichem Start der Bewegung nachgedacht.Die Aufzeichnung der Pressekonferenz steht unter economisten.de/presse bereit. Weitere Informationen zum Mitmachen gibt es unter economisten.de.Über die Economisten: Die Economisten sind eine politische Bewegung aus der Wirtschaft. Getragen wird sie vom Economisten e. V. mit Sitz in Frankfurt am Main, unterstützt vom Förderverein Economisten. Interessierte können sich in regionalen Economisten-Foren beteiligen.Pressekontakt:Pressestelle Economisten e. V. · presse@economisten.de · Telefon 0157 30319743 · economisten.de /Bildmaterial: Fotos der Pressekonferenz zur honorarfreien redaktionellen Verwendung unter economisten.de/presse Foto: Anika Seecker / Economisten e. V.Herausgeber: Economisten e. V., c/o Kanzlei Wellensiek, Guiolettstr. 48, 60325 Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main, VR 17778Original-Content von: economisten e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183926/6389686