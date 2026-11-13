Genf - Der Cloud-Anbieter Infomaniak plant gemeinsam mit Gruyère Energie ein neues Rechenzentrum in Bulle FR. Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen und ihre Abwärme in das bestehende Fernwärmenetz einspeisen. Das Baugesuch werde ab Freitag öffentlich aufgelegt, teilte Infomaniak mit. Der Baubeginn ist vorbehaltlich der Bewilligungen im ersten Halbjahr 2027 vorgesehen. Es handelt sich laut Mitteilung um das bisher grösste Infrastrukturprojekt des ...

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