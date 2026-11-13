Finanzberater verkaufen gern Zuversicht, bei MLP liefern die Zahlen sie gleich mit. Das EBIT liegt nach neun Monaten 43 Prozent über dem Vorjahr, und ein möglicher Wachstumstreiber ist in den Zielen für 2028 noch gar nicht eingerechnet. Doch wie viel davon trägt dauerhaft, und was kostet der Ausbau im Bankgeschäft? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was das Management den Analysten erzählt hat. Der Kurs hat die Rendite schon angeknabbert ...

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