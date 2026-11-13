Nvidia-Chef Jensen Huang ist zurückgetreten, die Aktie stürzt ab und die Technologiebörse Nasdaq gerät unter Druck. Doch Star-Analyst Tom Lee sieht ausgerechnet jetzt eine historische Kaufchance. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erschüttert die Wall Street. Nach Berichten über mehrere außereheliche Affären, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, hat der Gründer des KI-Chipgiganten seinen Posten geräumt. Die Nvidia-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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