Nvidia-Chef Jensen Huang ist zurückgetreten, die Aktie stürzt ab und die Technologiebörse Nasdaq gerät unter Druck. Doch Star-Analyst Tom Lee sieht ausgerechnet jetzt eine historische Kaufchance. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erschüttert die Wall Street. Nach Berichten über mehrere außereheliche Affären, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, hat der Gründer des KI-Chipgiganten seinen Posten geräumt. Die Nvidia-Aktie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.