Kabelgebundene In-Ears sind wieder im Trend. Aber wie ist das so, die Airpods beiseite zu legen und wieder über die Strippe Musik und Podcasts zu hören? Unser Autor hat es mit Boses kabelgebundenen Noise-Cancelling-Earbuds ausprobiert. Meine Airpods gehören zu meinen liebsten Gadgets. Das kompakte Case ist immer in der Hosentasche dabei, sie koppeln sich schnell und einfach mit iPhone, iPad oder Mac, bieten für unterwegs eine gute Geräuschunterdrückung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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