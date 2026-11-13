© Foto: wO-ChatGPTDer DAX knackt erstmals die 27.000 Punkte, die Konzerne liefern starke Zahlen. Doch in den USA verliert der wichtigste Chipkonzern seinen Chef. Und an einer anderen Front braut sich neuer Ärger zusammen.
Enthaltene Werte: DE0008404005,US0079031078,DE0005557508,US67066G1040,DE0008469008,EU0009652759,EU0009652627,US2605661048,US6311011026,JP9010C00002,US78378X1072,XC0009677409,XD0002747026,2455711,2455717,KRD020020016,HK0000004322,XC0007924514,BTC~USD,US11135F1012,DE0007236101Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE