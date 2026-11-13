DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Applied Materials hat im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnet. Angetrieben wurde das Wachstum von der durch KI befeuerten Nachfrage nach Halbleiterdienstleistungen. Der Halbleiterkonzern wies einen Gewinn von 2,72 Milliarden US-Dollar bzw. 3,40 Dollar je Aktie aus verglichen mit 1,90 Milliarden Dollar oder 2,38 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um bestimmte Einmaleffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 4,16 Dollar und damit über den von Analysten erwarteten 4,06 Dollar. Der Umsatz kletterte um 53 Prozent auf 10,41 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 10,30 Milliarden Dollar gerechnet. Applied Materials sei auf dem besten Weg, sein Geschäft mit Halbleitersystemen im laufenden Kalenderjahr um mehr als 40 Prozent zu steigern, sagte Vorstandsvorsitzender Gary Dickerson.

TAGESTHEMA II

Cisco Systems hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen sind. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage im Markt für agentische künstliche Intelligenz. Der Netzwerkausrüster wies für das erste Quartal einen Gewinn von 4,55 Milliarden US-Dollar bzw. 1,14 Dollar je Aktie aus verglichen mit 2,86 Milliarden Dollar bzw. 72 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn je Aktie bei 1,40 Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung von 1,33 Dollar je Aktie. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf 18,52 Milliarden Dollar. Damit lag er über den prognostizierten 18,12 Milliarden Dollar. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem Umsatz zwischen 74,8 Milliarden und 75,8 Milliarden Dollar sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 5,47 und 5,53 Dollar. Zuvor hatte Cisco einen Umsatz zwischen 72,2 Milliarden und 73,4 Milliarden Dollar bei einem bereinigten Gewinn von 5,05 bis 5,11 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Es stehen keine wichtigen Termine auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.603,50 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.287,00 -0,3 S&P/ASX 200 (Sydney) 9.082,20 -0,7 Nikkei-225 61.142,35 +0,5 Topix-500 (Tokio) 3.941,57 +0,1 Kospi (Seoul) 5.290,53 -1,0 Shanghai-Composite 3.635,70 -0,6 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.669,91 -1,4

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wie schon am Vortag sind die Turbulenzen bei Nvidia ein Thema - vor allem im Technologiesektor. Doch nachdem Mitbegründer und CEO Jensen Huang zurückgetreten war, stürzte die Nvidia-Aktien im US-Handel zunächst ab, doch Schnäppchenjäger begrenzten die Abschläge bis Handelsschluss deutlich. Auch in Asien lässt sich beobachten, dass Anleger bei Technologiewerten wieder vereinzelt zugreifen. Dies dürfte auch daran liegen, dass die Spekulation über den Huang-Abgang bei Nvidia den Technologiesektor in Asien bereits am Vortag belastet hatte. Gestützt wird der Sektor vom geplante Börsengang von Anthropic. Laut Berichten ist die Nachfrage nach den Aktien gigantisch. Allerdings warnen Händler, dass Anleger in ihren Portfolios Platz für Anthropic machen und stattdessen andere Sektorwerte verkaufen dürften. Der technologielastige Kospi dreht indes im Verlauf ins Minus. Samsung Electronics und SK Hynix geben 0,4 und 3,6 Prozent ab. Korea Electric Power brechen nach einem Ergebnis unter Markterwartung um über 10 Prozent ein. In Japan Elektronik- und Chiptitel gesucht, Advantest liegen 2,6 Prozent vorn. Sumitomo Mitsui Financial geben nach Geschäftsausweis 0,1 Prozent ab. In China zeigen sich Technologiewerte tendenziell schwächer, da Investoren unsicher sind, wie sich der Führungswechsel bei Nvidia auf chinesische Unternehmen auswirken könnte, die auf deren Prozessoren angewiesen sind. US-chinesische Spannungen verschärfen diese Sorgen. Washington erwägt, den Import neuer chinesischer optischer Transceiver zu untersagen, die zur Verbindung von Geräten in KI-Rechenzentren verwendet werden. Tencent büßen 2,6 Prozent ein. In Australien hat Lendlease mit dem Rückkauf ausstehender Anleihen im Wert von rund 1,22 Milliarden Austral-Dollar begonnen - der Aktienkurs fällt um 8,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX Schluss +/- % Dow-Jones 52.297,09 -0,4 S&P-500 7.592,40 -0,4 Nasdaq Composite 25.366,09 -0,4 Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,09 Mrd 1,08 Mrd Gewinner 597 1.446 Verlierer 2.155 1.258 Unverändert 49 79

Etwas leichter - Die Nvidia-Entwicklungen haben die Wall Street belastet. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück. Die Aktie schloss nach einem 13-prozentigen Kurseinbruch zu Handelsbeginn 4,3 Prozent im Minus. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Leicht belastet wurde das Sentiment von Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt war eine plötzliche Kehrtwende. Coreweave (-6,9%) und Oracle (-1%) zeigten sich mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Vortag um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, hieß es. Dagegen ging es für Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 5,9 Prozent aufwärts. Konkurrenten von Nvidia schienen zunächst die Nutznießer zu sein, so Teilnehmer.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,86 +0,14 10 Jahre 5,10 +0,11

Für die Renditen am US-Anleihemarkt ging es nach der Feiertagspause weiter kräftig nach oben. Die Renditen hatten bereits am Dienstag einen großen Satz nach oben gemacht in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember wird aktuell mit 88 Prozent eingepreist. Für eine Anhebung um 50 Basispunkte liegt diese bei 12 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:25 % YTD EUR/USD 1,1059 +0,1 1,1053 1,1074 -5,8 EUR/JPY 176,73 +0,0 176,68 177,07 -3,9 EUR/GBP 0,8358 +0,1 0,8346 0,8351 -4,1 USD/JPY 159,81 -0,0 159,85 159,88 +2,0 USD/KRW 1.335,92 +0,1 1.335,30 1.334,15 -7,3 USD/CNY 6,6714 +0,0 6,6704 6,6687 -4,6 USD/CNH 6,6728 0,0 6,6730 6,6688 -4,3 USD/HKD 7,8443 -0,0 7,8447 7,8437 +0,8 AUD/USD 0,6787 -0,3 0,6808 0,6820 +1,7 NZD/USD 0,5536 -0,2 0,5546 0,5545 -3,8 BTC/USD 68.832,48 -3,7 71.487,14 73.458,54 -21,5

Der Dollar legte beflügelt von gestiegenen Marktzinsen weiter zu, der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Die rasante Aufwertung könnte sich nach Einschätzung der Analysten der KBC Bank fortsetzen, nachdem der Dollar-Index zuletzt auf ein 19-Monatshoch gestiegen war.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.891,34 +0,4 14,99 3.876,35 Silber 49,85 -0,3 -0,16 50,01 Platin 1.518,65 +0,0 0,07 1.518,58

Der Goldpreis setzte seine Abwärtsbewegung fort. Die Feinunze verbilligte sich um 2,8 Prozent auf 3.876 Dollar. Höhere Zinsen machten Gold als Anlage weniger attraktiv, hieß es. Auch die Dollar-Aufwertung belastete.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,96 +0,3 0,22 88,74 Brent/ICE 96,33 +0,5 0,51 95,82

Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten ins Plus. Ein Fass der Sorte Brent stieg um 3,1 Prozent auf 95,82 Dollar. Auslöser für die Abgaben waren die Aussichten auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Diese Hoffnungen zerstreuten sich mit der Kehrtwende von US-Präsident Trump wieder.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, hat erklärt, die Notenbank habe noch einiges zu tun, um die Geldpolitik an den richtigen Punkt zu bringen. Zudem bleibe die Inflation zu hoch. "Ich habe das Gefühl, dass die Daten eine sehr deutliche Sprache sprechen", sagte Williams.

GELDPOLITIK JAPAN

Finanzministerin Satsuki Katayama hat erneut vor spekulativen Wechselkursbewegungen gewarnt. Zuvor hatte der Yen gegenüber dem US-Dollar auf 160 nachgegeben - ein Niveau, das weithin als Warnzone für Interventionen gilt. Auf einer Pressekonferenz bezeichnete die Finanzministerin die jüngsten Yen-Bewegungen als "einseitig und schnell". Diese Äußerungen dürften die Märkte hinsichtlich möglicher Maßnahmen zur Stützung des Yen in Alarmbereitschaft versetzen.

KONSUM CHINA

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November 13, 2026 01:51 ET (06:51 GMT)

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