WIESBADEN (ots) -- Neugründungen insgesamt steigen um 7,7 %- Aufgaben größerer Betriebe sinken um 2,4 %- Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 0,8 %In den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 wurden in Deutschland rund 103 700 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 4,5 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig sank die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 2,4 % auf rund 72 500.Insgesamt rund 525 100 Neugründungen und 363 500 vollständige GewerbeaufgabenDie Neugründungen von Gewerben waren in den ersten drei Quartalen 2026 mit rund 525 100 um 7,7 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen stieg um 7,8 % auf rund 623 600. Zu den Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. bis 3. Quartal 2026 mit rund 363 500 um 0,8 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen sank um 0,8 % auf rund 443 000. Neben Gewerbeaufgaben zählen dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.Methodische Hinweise:Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit (Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.Weitere Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 52311) verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Insolvenzen, GewerbeanzeigenTelefon: +49 611 75 4592www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6389727