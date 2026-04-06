WIESBADEN (ots) -Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, September 2026-4,6 % zum Vorjahresmonat+1,2 % zum VormonatPreise für pflanzliche Erzeugnisse+17,4 % zum VorjahresmonatPreise für Tiere und tierische Erzeugnisse-15,4 % zum VorjahresmonatDie Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im September 2026 um 4,6 % niedriger als im September 2025. Im August 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -7,2 % gelegen, im Juli 2026 bei -13,9 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im September 2026 gegenüber August 2026 um 1,2 %.Im Vorjahresvergleich entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung erneut stark gegenläufig. Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse stiegen im September 2026 um 17,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse sanken hingegen um 15,4 %. Im Vergleich zum Vormonat August 2026 verteuerten sich im September 2026 sowohl die Preise für pflanzliche Erzeugnisse (+1,4 %) als auch für Tiere und tierische Produkte (+1,1 %).Pflanzliche Erzeugung: Preisanstieg bei Speisekartoffeln, Gemüse, Getreide, Handelsgewächsen, Futterpflanzen und Wein, Preisrückgang bei ObstDer Preisanstieg bei pflanzlichen Produkten um 17,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die deutlich höheren Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese haben sich im September 2026 mit +135,5 % zum Vorjahresmonat mehr als verdoppelt. Der im August 2026 begonnene Anstieg (+61,5 % gegenüber August 2025) setzte sich damit fort, nachdem die Kartoffelpreise zuvor seit zwei Jahren im Vorjahresvergleich gefallen waren.Die Preise für Gemüse stiegen binnen Jahresfrist um 14,2 %, wobei insbesondere Eissalat (+50,4 %), Gurken (+30,8 %) und Tomaten (+29,5 %) teurer waren. Preissenkungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl zu beobachten, der sich binnen Jahresfrist um 9,1 % verbilligte.Getreide war im September 2026 im Vergleich zum September 2025 um 18,4 % teurer. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im September 2026 um 3,2 % höher als ein Jahr zuvor, darunter verteuerte sich Raps um 16,2 %. Die Preise für Futterpflanzen stiegen um 6,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Beim Wein kam es im September 2026 zu einem Preisanstieg um 0,5 % im Vergleich zum September 2025.Die Erzeugerpreise für Obst waren hingegen im September 2026 um 16,1 % niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit -25,6 % und bei Erdbeeren mit -6,4 %.Tierische Erzeugung: Preisrückgang bei Milch, Schweinen, Rindern und Geflügel, Preisanstieg bei EiernDer Preisrückgang für Tiere und tierische Erzeugnisse um 15,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im September 2026 um 20,6 % niedriger als im September 2025. Im Vergleich zum Vormonat August 2026 stiegen die Preise für Milch um 2,6 %. Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 6,1 %.Die Preise für Tiere lagen im September 2026 um 13,5 % niedriger als im September 2025. Maßgeblich dafür war der Preisrückgang bei Schlachtschweinen um 18,6 %, auch bei Rindern sanken die Preise um 13,4 %. Die Preise für Geflügel waren im September 2026 um 2,6 % niedriger als im September 2025. Ausschlaggebend hierfür war die Preissenkung bei Hähnchen um 4,7 %. Bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) kam es hingegen zu einem Preisanstieg um 0,6 %.Methodische Hinweise:Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres- und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.Weitere Informationen:Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:AgrarpreiseTelefon: +49 611 75 2078www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6389725