WIESBADEN (ots) -Großhandelsverkaufspreise, Oktober 2026+8,8 % zum Vorjahresmonat+0,4 % zum VormonatDie Verkaufspreise im Großhandel waren im Oktober 2026 um 8,8 % höher als im Oktober 2025. Im September 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +8,7 % gelegen, im August 2026 bei +6,8 %. Ein höherer Preisanstieg als im Oktober 2026 wurde zuletzt im Februar 2023 verzeichnet (+9,5 % gegenüber Februar 2022). Ausschlaggebend für den Preisanstieg im Oktober 2026 waren noch immer die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte erhöhten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Großhandelspreise im Oktober 2026 gegenüber September 2026 um 0,4 %.Deutliche Preisanstiege bei Mineralölerzeugnissen sowie bei Getreide, Rohtabak, Saatgut und FuttermittelnHauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Oktober 2026 der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen hier 47,6 % über denen von Oktober 2025. Gegenüber dem Vormonat September 2026 stiegen die Preise um 0,9 %.Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+21,2 % gegenüber Oktober 2025, +0,7 % gegenüber September 2026). Zudem stiegen unter anderem die Preise im Großhandel für chemische Erzeugnisse gegenüber Oktober 2025 um 18,6 % (+1,1 % gegenüber September 2026). Ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat waren auf Großhandelsebene Nicht-Eisen-Erze, -Metalle und -Metallhalbzeug (+13,8 % gegenüber Oktober 2025). Zum Vormonat September 2026 fielen die Preise jedoch um 1,6 %. Datenverarbeitungs- und periphere Geräte stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,4 % und 1,5 % gegenüber September 2026.Preisrückgänge im Oktober 2026 gab es dagegen insbesondere im Großhandel mit lebenden Tieren (-15,8 % gegenüber Oktober 2025 und -2,7 % gegenüber September 2026). Niedrigere Preise als im Vorjahresmonat wurden auf Großhandelsebene auch bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen (-8,4 % gegenüber Oktober 2025, aber +1,4 % gegenüber September 2026) sowie bei Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (-7,1 % gegenüber Oktober 2025, aber +1,0 % gegenüber September 2026) bezahlt.Methodische Hinweise:Das aktuelle Basisjahr der Indizes der Großhandelsverkaufspreise ist 2021. Warenkorb und Gewichtung der Indizes beziehen sich auf dieses Basisjahr.Weitere Informationen:Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002 und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:GroßhandelsverkaufspreiseTelefon: +49 611 75 2995www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6389724