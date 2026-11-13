Frankfurt am Main (ots) -Die Erbschaft- und Schenkungsteuer hat 2025 einen neuen Höchstwert erreicht: 21,4 Milliarden Euro, ein Plus von 60,8 Prozent. Zugleich prüft das Bundesverfassungsgericht, ob Bewertung, Freibeträge und Steuersätze noch mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Wer ein Haus erbt, hat bis zum Urteil ein näherliegendes Problem: Den Wert, auf den er Steuern zahlt, berechnet das Finanzamt nach einem typisierten Verfahren, und der liegt oft über dem Preis, den ein Käufer zahlen würde. Zwei Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zeigen, wie sich das korrigieren lässt.Ein Beispiel aus Preungesheim im Frankfurter Norden: ein Reihenhaus aus den Sechzigerjahren, die Ölheizung von 1998, das Dach undicht, die Einliegerwohnung seit Jahren leer. Einige Monate nach der Beerdigung kommt der Bescheid, mit dem das Finanzamt den Wert des Hauses festlegt: rund 600.000 Euro. Ein Makler hatte das Haus kurz zuvor besichtigt und wegen des Zustands 480.000 bis 520.000 Euro für erzielbar gehalten. Für ein Kind, das allein erbt und nicht selbst einzieht, bedeutet das rund 11.000 Euro mehr Erbschaftsteuer: Nach dem Freibetrag von 400.000 Euro bleiben gut 200.000 Euro steuerpflichtig statt rund 100.000 Euro, bei einem Steuersatz von 11 Prozent, vereinfacht und ohne weitere Nachlasswerte gerechnet. Die Steuer wird damit auf Grundlage eines Werts berechnet, den beim Verkauf niemand zahlen würde.Zur Einordnung: Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften in Eckenheim und Preungesheim nennt der Wohnungsmarktbericht 2025/2026 der Frankfurter Immobilienbörse (https://www.frankfurt-main.ihk.de/branchenthemen/bau-und-immobilienwirtschaft/gremienarbeit-politikberatung/frankfurter-immobilienboerse/publikationen-der-frankfurter-immobilienboerse/wohnungsmarktbericht-2020-21-5326544) bei der IHK Frankfurt am Main eine Spanne von 300.000 bis 825.000 Euro, der Schwerpunkt liegt bei 495.000 Euro. Der Steuerwert im Beispiel liegt deutlich über dem regionalen Schwerpunkt, obwohl der sanierungsbedürftige Zustand des Hauses für einen niedrigeren Marktwert sprechen könnte.Steuerrekord und eingefrorene FreibeträgeNach Angaben des Statistischen Bundesamts vom 26. August 2026 (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/08/PD26_306_736.html) wurden 2025 Vermögen von 141,1 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Die festgesetzte Steuer stieg um 60,8 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Getrieben wurde der Rekord vor allem von Übertragungen ab 20 Millionen Euro, auf die mehr als doppelt so viel Steuer entfiel wie im Vorjahr, sowie von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften. Über die Bewertung einzelner Wohnhäuser sagt der Rekord nichts.Für normale Erben zählt eine andere Zahl aus derselben Statistik: Das geerbte Grundvermögen stieg um 20,3 Prozent auf 33,0 Milliarden Euro, während die persönlichen Freibeträge seit 2009 unverändert sind: 500.000 Euro für Ehegatten, 400.000 Euro für Kinder, in der Regel 200.000 Euro für Enkel. Was darüber liegt, versteuern Kinder mit 7 Prozent bis 75.000 Euro, 11 Prozent bis 300.000 Euro und 15 Prozent bis 600.000 Euro. Die Steuerbefreiung für das Familienheim setzt unter anderem voraus, dass das Kind unverzüglich selbst einzieht und die Immobilie grundsätzlich zehn Jahre selbst nutzt. Die Befreiung ist auf 200 Quadratmeter Wohnfläche begrenzt. Für zu Wohnzwecken vermietete Immobilien kann unter den Voraussetzungen des § 13d ErbStG ein Abschlag von zehn Prozent gelten. Und dieser Steuerwert ist das eigentliche Problem.Warum der Steuerwert oft höher ist als der PreisDas Finanzamt besichtigt das Haus nicht. Es rechnet mit Bodenrichtwerten, Vergleichspreisen und Faktoren der Gutachterausschüsse und mit pauschalen Annahmen zu Baukosten, Miete und Nutzungsdauer. Das soll alle Erben gleich behandeln. Es lässt aber genau die Merkmale außen vor, die den Preis am stärksten drücken: Sanierungsstau, Leerstand, ein ungünstiger Grundriss, ein Wegerecht oder eine Baulast."Das Finanzamt rechnet nach Schema, und das ist der Zweck der Vorschriften", sagt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung. "Dadurch können Steuerwert und Marktwert weit auseinanderliegen, nach oben wie nach unten. Erben unterschätzen regelmäßig, dass sie einen niedrigeren Wert selbst nachweisen müssen."Zwei Urteile, die Hauserben kennen solltenDer Bundesfinanzhof, das höchste deutsche Steuergericht, hat in diesem Jahr zwei Dinge klargestellt.- Urteil vom 11. März 2026, II R 6/23 (https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610119/): Zweifel allein helfen nicht. Wer die Vergleichspreise des Gutachterausschusses nur für zu hoch hält, ohne konkrete Fehler zu belegen, kommt vor Gericht nicht durch.- Beschluss vom 4. August 2026, II B 87/25 (https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610181/): Ein ordentliches Gutachten darf nicht beiseitegewischt werden. Ein Erbe hatte für zwei Grundstücke Gutachten über 210.000 und 305.000 Euro vorgelegt und später für 380.000 und 520.000 Euro verkauft. Das Finanzgericht Düsseldorf verwarf die Gutachten allein wegen der höheren Kaufpreise. Das geht nicht, entschied der Bundesfinanzhof. Ein Gericht muss ein solches Gutachten Punkt für Punkt prüfen, und ein späterer Kaufpreis kann nur einen niedrigeren Wert belegen, nie einen höheren rechtfertigen. Das Finanzgericht muss den Fall erneut prüfen. Ob die niedrigeren Gutachtenwerte anerkannt werden, ist noch offen. Klar ist aber: Ein ordnungsgemäßes Gutachten darf nicht pauschal zurückgewiesen werden.So lässt sich der Wert korrigierenDen Weg dafür öffnet § 198 des Bewertungsgesetzes (https://www.gesetze-im-internet.de/bewg/__198.html): Weist der Erbe einen niedrigeren Wert zum Todestag nach, gilt dieser Wert. In der Regel anerkannt werden ein Gutachten des Gutachterausschusses, ein Gutachten eines Sachverständigen, der von einer anerkannten Stelle dafür bestellt oder zertifiziert ist, oder ein Verkauf zu marktüblichen Bedingungen innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Todestag, wenn sich an den Verhältnissen nichts Wesentliches geändert hat.Eine Falle steckt im Verfahren: Der Wert steht in einem eigenen Feststellungsbescheid, der spätere Steuerbescheid übernimmt ihn nur noch. Einspruch muss deshalb gegen den Feststellungsbescheid eingelegt werden, innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe."Ein Gutachten, das den Steuerwert korrigieren soll, muss jede Abweichung aus dem Haus und dem örtlichen Markt herleiten und belegen", so Heid. "Der Beschluss vom August hilft Erben, weil ein Gericht ein solches Gutachten jetzt Punkt für Punkt würdigen muss, statt es pauschal beiseitezulegen."Was in Karlsruhe geprüft wird und was heute giltAm 12. Oktober hat das Bundesverfassungsgericht auf Antrag der Bayerischen Staatsregierung verhandelt, ob die Bewertung von Grundbesitz, die eingefrorenen Freibeträge und die Steuersätze noch mit dem Grundgesetz vereinbar sind; am 13. Oktober ging es in einer Verfassungsbeschwerde um die Steuervorteile für Betriebsvermögen. Wann das Urteil kommt, ist offen, Beobachter rechnen mit Anfang 2027 und bis dahin gilt das Gesetz unverändert.Fünf Schritte für Erben1. Fristen notieren: Entscheidend ist der Feststellungsbescheid über den Grundbesitzwert, für den Einspruch bleibt ein Monat.2. Den Zustand am Todestag sichern: Fotos, Mängelprotokolle, Handwerkerangebote, Mietverträge, Leerstandszeiten. Bewertet wird der Zustand am Todestag. Deshalb sollten Erben vorhandene Schäden vor größeren Reparaturen sorgfältig dokumentieren.3. Die Belastungen aus dem Grundbuch zusammenstellen.4. Rechnen: Jede 10.000 Euro, um die der Steuerwert sinkt, sparen einem Kind bei 11 Prozent Steuersatz 1.100 Euro. Je größer die Abweichung, desto eher trägt sich der Nachweis.5. Den Weg wählen: Gutachten oder zeitnaher Verkauf. Steuerliche Verfahrensfragen gehören zum Steuerberater, erbrechtliche Fragen zu Anwalt oder Notar.Für das Reihenhaus in Preungesheim ist der Zustand am Todestag das stärkste Argument, solange er dokumentiert ist und am Haus noch nichts verändert wurde. Die Heid Immobilienbewertung Frankfurt (https://www.heid-immobilienbewertung.de/Frankfurt/) unterstützt Erben mit qualifizierten Verkehrswertgutachten dabei, einen niedrigeren Immobilienwert gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen.Pressekontakt:Heid Immobilienbewertung Frankfurt am MainAlte Oper, An d. Welle 460316 Frankfurt am MainTel.: 069 - 348 735 41E-Mail: presse@heid-immobilienbewertung.deOriginal-Content von: Heid Immobilienbewertung Frankfurt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183907/6389721