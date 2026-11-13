Spotify - SPOT: gleich 2 Gap Ups nach den Q3-Zahlen!

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Aufwärtstrend bei der Spotify-Aktie (SPOT). +38 Prozent in sechs Monaten. Zahl der Premium-Abonnenten steigt weiter!

Spotify (SPOT) - ISIN LU1778762911

Rückblick

Die Spotify-Aktie bewegte sich im vergangenen Halbjahr zunächst überwiegend seitwärts in einer breiten Handelsspanne zwischen rund 450 und 530 USD, bevor ab Oktober ein dynamischer Ausbruch mit zwei kurz auf die Meldung zum dritten Quartal folgenden nach oben gelang und die Spotify-Aktie auf ein neues Verlaufshoch bei rund 635 USD katapultierte. Dabei überwand der Kurs die gleitenden Durchschnitte und etablierte sich deutlich oberhalb des 20er- und 50er-EMA, wobei insbesondere der 20er-EMA den aktuellen Aufwärtstrend unterstützte. Nach dem kräftigen Anstieg konsolidiert das Wertpapier nun im Bereich des 9er-EMA. Das Halbjahresplus liegt bei rund 38 Prozent.

Spotify-Aktie: Chart vom 12.11.2026, Kürzel: SPOT, Kurs: 598.512 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Hält die Unterstützungszone zwischen 585 und 590 USD und dreht der Kurs dort wieder nach oben, könnte sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 615 USD würde das charttechnische Kaufsignal bestätigen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Als mögliche Kursziele rücken zunächst 650 USD und anschließend die Region um 675 bis 680 USD in den Fokus.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Spotify-Aktie die Unterstützung bei 585 USD unterschreiten, wäre das bullische Setup zunächst hinfällig und eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich. In diesem Fall könnte der 50er-EMA bei rund 550 USD als nächste wichtige Auffangzone dienen, bevor darunter auch die vorherige Ausbruchsregion um 525 USD wieder relevant würde. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 580 USD platzieren, um sich gegen einen nachhaltigen Bruch der Unterstützungszone abzusichern.

Meinung

Spotify mit Sitz in Stockholm bietet als weltweit führender Audio-Streaming-Dienste mehr als 100 Millionen Musiktiteln inzwischen auch rund 8 Millionen Podcasts sowie Hörbücher an. Das Geschäftsmodell basiert auf einem werbefinanzierten Gratisangebot und kostenpflichtigen Premium-Abonnements. Spotify befindet sich weiter auf Wachstumskurs und konnte im dritten Quartal 2026 die Zahl der Premium-Abonnenten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 306 Millionen steigern. Die monatlich aktiven Nutzer legten um 11 Prozent auf 788 Millionen zu. Der Umsatz erhöhte sich um 16 Prozent auf 5.0 Milliarden EUR, während sich die Bruttomarge um 1.36 Prozentpunkte auf 33.0 Prozent verbesserte. Das operative Ergebnis erreichte 672 Millionen EUR. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist die zunehmende Personalisierung des Angebots mithilfe künstlicher Intelligenz. Funktionen wie KI-gestützte Musikempfehlungen, individuell zusammengestellte Playlists und der KI-DJ sollen die Nutzerbindung stärken und zusätzliche Abonnenten gewinnen. Darüber hinaus erschließt Spotify mit Podcasts, Hörbüchern und neuen Angeboten für Künstler und Kreative weitere Erlösquellen. Für das vierte Quartal 2026 erwartet das Management ein operatives Ergebnis von rund 820 Millionen EUR und etwa 10 Millionen zusätzliche Premium-Abonnenten. Bis 2030 strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich, eine Bruttomarge von 35 bis 40 Prozent und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent an. Damit entwickelt sich Spotify zunehmend vom reinen Musikstreaming-Anbieter zu einer breit aufgestellten Audio- und Medienplattform mit steigender Profitabilität.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 123.22 Mrd. USD

Meine Meinung zu Spotify ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/spotify-das-klingt-gut-noch-20422691.html

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

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