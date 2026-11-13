Berlin (ots) -Wertschätzung am Arbeitsplatz zeigt sich in finanziellen Zuwendungen und in persönlichen Gesten und der Aufmerksamkeit, die Mitarbeitende im Laufe des Jahres erfahren. Gerade zum Jahresende rücken Weihnachtsgeschenke von Arbeitgebern für viele Mitarbeitende stärker in den Fokus. Experten für Arbeitgeberverhalten und Arbeitspsychologie zufolge kann Unzufriedenheit mit einem Weihnachtsgeschenk mit der Wertschätzung zusammenhängen. Loopper sprach mit verschiedenen Experten (https://www.loopper.de/blog/was-ein-gutes-weihnachtsgeschenk-wirklich-ausmacht) über sich wandelnde Erwartungen an Weihnachtsgeschenke und darüber, was Arbeitgeber aus negativen Reaktionen lernen können.Weniger Wein und Schokolade, mehr AuswahlDas traditionelle Weihnachtsgeschenk mit Wein und Schokolade passt für viele Menschen zur gemütlichen Atmosphäre der Feiertage, entspricht jedoch nicht jedem Lebensstil. Manche Mitarbeitende trinken keinen Alkohol, meiden bestimmte Lebensmittel oder achten auf ihre Ernährung.Dr. Machiel Reinders, leitender Forscher im Bereich Verbraucherverhalten und Marketing an der niederländischen Wageningen University & Research, erwartet, dass Arbeitgeber künftig häufiger zu Lifestyle- und Pflegeprodukten, Gutscheinen oder einer Spende für einen guten Zweck greifen.Selbst beim klassischen Lebensmittelpaket rechnet er mit mehr Alternativen. "Um einzelne Mitarbeitende nicht auszuschließen, ist es wichtig, dass Arbeitgeber beispielsweise vegetarische, handwerklich hergestellte, regionale oder hochwertige Optionen bewusster in Betracht ziehen."Die Wertschätzung schlägt den PreisOb ein Weihnachtsgeschenk positiv aufgenommen wird, hängt laut Nicol Tadema, Rednerin und Bestsellerautorin rund um die Themen Mitarbeiterzufriedenheit und attraktive Arbeitsplätze, nicht nur vom Inhalt oder vom Wert ab. "Ein günstigeres, aber persönliches Geschenk, das jemanden aufrichtig überrascht, kann mehr Eindruck hinterlassen als ein großes oder luxuriöses Geschenk."Für Tadema spielt vor allem die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitenden eine wichtige Rolle. "Mitarbeitende, die das ganze Jahr über auf Händen getragen werden, werden über einen mittelmäßigen Wein wahrscheinlich eher schmunzeln. Vielleicht posten sie die Flasche sogar stolz auf Instagram, weil die Beziehung besser als der Wein ist."Umgekehrt kann selbst ein teures Weihnachtsgeschenk wenig Eindruck hinterlassen, wenn sich die Mitarbeitenden das ganze Jahr über nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. "Wenn Mitarbeitende das ganze Jahr über kaum Anerkennung erhalten und der Arbeitgeber versucht, dies im Dezember mit einem riesigen Geschenk wiedergutzumachen, wird das nicht gut ankommen", so Tadema.Tosca Gort, Arbeitspsychologin und Gründerin von GORTcoaching, betont ebenfalls die Bedeutung persönlicher Aufmerksamkeit. "Wenn im gesamten Unternehmen ein einheitliches Weihnachtsgeschenk verteilt wird, kann eine Führungskraft mit einer handgeschriebenen Karte viel bewirken. Eine persönliche Geste geht immer."Wenn hinter der Kritik mehr stecktKritik an einem Weihnachtsgeschenk ist oft nur die Spitze des Eisbergs. Eine negative Reaktion kann auf frühere Erfahrungen am Arbeitsplatz zurückzuführen sein."Das Weihnachtsgeschenk ist nur der letzte von vielen kleinen Momenten, die zusammen darüber entscheiden, wie Mitarbeitende ihr Geschenk aufnehmen. Ein Beitrag in den sozialen Medien über ein Weihnachtsgeschenk entsteht also nicht erst in dem Augenblick, in dem das Weihnachtsgeschenk ausgepackt wird. Er beginnt bereits mit all den Erfahrungen, die dem vorausgingen", erklärt Tadema.Gort weist außerdem darauf hin, dass sich hinter der fehlenden Freude über ein Geschenk andere Ärgernisse verbergen können. Dazu gehören beispielsweise Unzufriedenheit mit dem Gehalt, den Arbeitsaufgaben, den Kollegen oder der Pendelzeit. "Wenn die Frustration wegen des Weihnachtsgeschenks sehr groß ist, spielt wahrscheinlich noch etwas anderes eine Rolle, mit dem Sie sich als Arbeitgeber befassen müssen."Wertschätzung als Teil der UnternehmenskulturNach Ansicht der Arbeitspsychologin ist es daher wichtig, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden sowohl im Dezember als auch das ganze Jahr über Aufmerksamkeit schenken. Das Weihnachtsgeschenk bleibt somit eine wichtige Geste, kann aber tägliche Aufmerksamkeit nicht ersetzen.Gleichzeitig beobachtet Loopper, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden zunehmend auch außerhalb der Feiertage Aufmerksamkeit widmen. "Wir stellen bei unseren Kunden fest, dass Arbeitgeber immer öfter Gelegenheiten nutzen, um ihre Mitarbeitenden zu überraschen. So wird Wertschätzung zu keinem einmaligen Ereignis im Jahr, sondern zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskultur", erklärt Edwin den Hartog, Inhaber von Loopper.Für Arbeitgeber, die negative Reaktionen auf Weihnachtsgeschenke erhalten, lautet die wichtigste Erkenntnis laut Experten daher, den Blick über das Geschenk hinaus zu richten. Nicht jede Enttäuschung deutet auf ein größeres Problem hin, aber wiederkehrende Kritik kann Anlass sein, das Gespräch über Wertschätzung und Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu suchen.Pressekontakt:Loopper+49 2153 9079968dach@loopper.comhttps://www.loopper.de/Original-Content von: Loopper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183913/6389738