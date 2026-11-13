DOW JONES--Mit deutlichem Verkaufsdruck sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Grund ist der ungebremste Anstieg der US-Renditen. Die bearische Verflachung der US-Zinskurve halte auch den Druck auf Bundesanleihen und andere Europäer aufrecht, heißt es von den Experten der Commerzbank. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 33 Ticks auf 122,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,14 Prozent und das Tagestief bei 121,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.723 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 70 Ticks auf 105,14 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 112,98 Prozent.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.