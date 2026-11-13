Berlin (ots) -Carmen Wegge, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion:Der Bundestag hat am Donnerstag das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen beschlossen. Das Gesetz aus dem Jahr 1982 wird damit erstmals grundlegend neu strukturiert und modernisiert. Strafverfolgungsbehörden und Gerichte erhalten einen klaren, praxistauglichen Rahmen für die Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten, Drittstaaten und internationalen Einrichtungen. Zugleich werden die Verfahrensrechte Betroffener gestärkt. Erstmals gibt es ein Recht auf Anhörung vor dem Oberlandesgericht und einen Rechtsbehelf gegen Auslieferungsentscheidungen."Verbrechen kennen keine Zuständigkeitsgrenzen, die rechtsstaatliche Strafverfolgung hingegen schon. Fälle wie EncroChat haben gezeigt, wie kriminelle Netzwerke über Landesgrenzen hinweg agieren. Darauf brauchen unsere Behörden eine Antwort, die schnell und verlässlich funktioniert. Wir dürfen uns nicht länger von ungeklärten Zuständigkeitsfragen und bürokratischen Hürden abhängen lassen. Wir schaffen deshalb eine klare Systematik, setzen europäische Vorgaben um und regeln erstmals ausdrücklich die polizeiliche Rechtshilfe und die Zusammenarbeit mit internationalen Einrichtungen wie Sondertribunalen zur Ahndung von Kriegsverbrechen.Auslieferungen gehören zu den schwersten Eingriffen, die ein Rechtsstaat vornehmen kann. Eine einmal vollzogene Auslieferung lässt sich nicht rückgängig machen. Das hat uns beispielsweise der Fall Maja T. gezeigt. Deshalb war es für uns entscheidend, dass Betroffene ihre Rechte nicht nur auf dem Papier haben, sondern sie auch ernsthaft wahrnehmen können. Künftig gibt es erstmals ein Recht auf mündliche Anhörung vor dem Oberlandesgericht, die Möglichkeit, eine erneute gerichtliche Entscheidung zu beantragen, ein Antragsrecht auf Vorlage an den Bundesgerichtshof und verbindliche Fristen für die Auslieferung.Wer grenzüberschreitende Kriminalität wirksam bekämpfen will, braucht handlungsfähige Behörden. Wer den Rechtsstaat ernst nimmt, braucht wirksamen Rechtsschutz. Dieses Gesetz denkt beides zusammen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6389749