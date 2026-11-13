Der Kauf einer bestimmten Fritzbox könnte sich für Kund:innen als Mogelpackung herausstellen. Davon berichten mehrere betroffene Menschen. Demnach wurde bei dem Modell der Preis erhöht und der Speicher halbiert. Doch vor dem Kauf ist das nicht ersichtlich. Der Routerhersteller Fritz hat im Juni 2024 die Fritzbox 5690 Pro auf den Markt gebracht. Das Gerät kann nicht nur DSL-Verbindungen, sondern auch Glasfaseranschlüsse handhaben, bietet Wi-Fi 7 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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