Berlin (ots) -Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag Änderungen im Betreuungsrecht zu ärztlichen Zwangsmaßnahmen beschlossen. Damit setzen wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts um und stärken zugleich das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Menschen. Die Neuregelung schafft die rechtlichen Voraussetzungen für ärztliche Zwangsmaßnahmen unter klar definierten Bedingungen und stellt dabei den Schutz der Grundrechte und die Selbstbestimmung der Betroffenen stärker in den Mittelpunkt. Damit schaffen wir mehr Rechtssicherheit und tragen dem besonderen Schutzbedürfnis der betroffenen Menschen Rechnung.Carmen Wegge, Sprecherin für Recht und Verbraucherschutz der SPD-Bundestagsfraktion:"Für künftige Reformen ist eine bessere Datengrundlage notwendig. Wir begrüßen deshalb die Ankündigung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, bei den Ländern für eine Differenzierung der statistischen Erfassung von Zwangsmaßnahmen zu werben.Insgesamt ist es mit dem Gesetzentwurf gelungen, das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen zu stärken, den "ultima-ratio"-Charakter der Zwangsmaßnahme zu festigen und den Gerichten, Betreuern und Betroffenen praktikable Regelungen an die Hand zu geben."Helge Lindh, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion:"Künftig ist die Bestellung von Verfahrenspflegern grundsätzlich in allen Unterbringungssachen und damit auch bei der Genehmigung einer ärztlichen Zwangsmaßnahme Pflicht. Auch die Prüfung und Nutzung milderer Mittel im Vorfeld der Zwangsmaßnahme muss künftig explizit dokumentiert und dem Gericht dargelegt werden.Wichtig bleibt: Eine Behandlung gegen den Willen der Betroffenen darf nur unter Krankenhaus-ähnlichen Standards durchgeführt werden. Die Anforderungen bleiben hoch. Und: Die eigene Wohnung darf auch künftig nicht gegen den Willen des Betroffenen zur Durchführung einer ärztlichen Zwangsmaßnahme betreten werden."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6389762