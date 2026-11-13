HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag nach dem Bericht. Positiv sei auch die Erholung beim Auftragseingang. Alleine im Oktober habe Secunet das Niveau des gesamten dritten Quartals getoppt./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:09 / GMT

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