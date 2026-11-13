Ziel ist vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2023/27 Jetzt kommt Klarheit in die Refinanzierungs-Strategie der Mutares SE & Co. KGaA. Das Unternehmen plant, ihre bestehende Anleihe 2024/29 (ISIN: NO0013325407) um bis zu 165 Mio. Euro aufzustocken. Mit dem sogenannten Tap Issue möchte der Münchner Beteiligungskonzern die vollständige vorzeitige Refinanzierung seiner ausstehenden Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) umsetzen. Die neuen Anleihen bieten einen Kupon von 6,25 % p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR und damit eine um 2,25 Prozentpunkte niedrigere Marge als der 2023/27-Bond mit 8,50 %. Im Zuge der Transaktion können Inhaber der Anleihe 2023/27 ihre Schuldverschreibungen im ...

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