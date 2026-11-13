Vaduz (ots) -Das Amt für Strassenverkehr (ASV) passt die Praxis bei der Ausstellung internationaler Führerscheine an. Anlass sind Rückmeldungen von Reisenden, wonach die Anerkennung internationaler Führerscheine im Ausland, insbesondere in Japan, vereinzelt zu Schwierigkeiten geführt hat.Um den unterschiedlichen Anforderungen einzelner Staaten Rechnung zu tragen, stellt das ASV künftig bei jedem Antrag auf einen internationalen Führerschein automatisch zwei Exemplare aus: eines auf Grundlage des Wiener Übereinkommens über den Strassenverkehr von 1968 sowie eines auf Grundlage des Genfer Abkommens über den Strassenverkehr von 1949. Zusätzlich wird eine Länderliste mit einer Übersicht darüber abgegeben, in welchen Staaten welches Abkommen gilt. Für die Antragstellenden entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.Das ASV empfiehlt Personen, die im Ausland ein Fahrzeug mieten oder selbst lenken möchten, beide internationalen Führerscheine auf ihrer Reise mitzuführen und sich vor Antritt der Reise entsprechend zu informieren. Je nach Land kann die Anerkennung auf unterschiedlichen völkerrechtlichen Grundlagen beruhen. Mit dem Mitführen beider Ausfertigungen können mögliche Probleme bei der Fahrzeugmiete oder bei Verkehrskontrollen vermieden werden.Personen, die bereits über einen gültigen internationalen Führerschein verfügen, können den jeweils noch fehlenden internationalen Führerschein für die verbleibende Gültigkeitsdauer ihres bestehenden Dokuments nachträglich beziehen. Hierzu genügt eine Mitteilung per E-Mail an info.asv@llv.li. Das ASV stellt den zusätzlichen internationalen Führerschein ohne weitere Gebühren aus.Das ASV weist zudem darauf hin, dass der internationale Führerschein ausschliesslich in Verbindung mit einem gültigen liechtensteinischen Führerausweis verwendet werden darf. Der internationale Führerschein stellt kein eigenständiges behördliches Dokument zum Führen eines Motorfahrzeugs dar und ist ohne den entsprechenden liechtensteinischen Führerausweis nicht gültig.Weitere Informationen zur Ausstellung internationaler Führerscheine sind auf der Website des Amtes für Strassenverkehr zu finden.Pressekontakt:Amt für StrassenverkehrT +423 236 75 01info.asv@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943585