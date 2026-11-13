Datum der Anmeldung:
10.11.2026
Aktenzeichen:
B1-164/26
Unternehmen:
Samarium Holdings ZQ S.à r.l., Luxemburg; Mittelbarer Erwerb von fünf Immobilien, und Zamila Quartier GmbH, Grünwald/Erwerb von Anteilen und Stimmrechten an der Samarium JVCo ZQ S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien
10.11.2026
Aktenzeichen:
B1-164/26
Unternehmen:
Samarium Holdings ZQ S.à r.l., Luxemburg; Mittelbarer Erwerb von fünf Immobilien, und Zamila Quartier GmbH, Grünwald/Erwerb von Anteilen und Stimmrechten an der Samarium JVCo ZQ S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien
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