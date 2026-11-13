Datum der Anmeldung:
10.11.2026
Aktenzeichen:
B1-165/26
Unternehmen:
HIRSCH Porozell GmbH, Rheda-Wiedenbrück/ Erwerb wesentlicher Vermögenswerte der WKI Isoliertechnik GmbH und WKI Isoform GmbH, beide Berlin
Produktmärkte:
Herstellung von Gebäudedämmstoffen
10.11.2026
Aktenzeichen:
B1-165/26
Unternehmen:
HIRSCH Porozell GmbH, Rheda-Wiedenbrück/ Erwerb wesentlicher Vermögenswerte der WKI Isoliertechnik GmbH und WKI Isoform GmbH, beide Berlin
Produktmärkte:
Herstellung von Gebäudedämmstoffen
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