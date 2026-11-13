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Der Abgang von jensen Huang bei NVIDIA belastet den KI-Sektor und muss über das Wochende erst mal verdaut werden. Daraus resultiert heute wenig Handlungsbedarf. NVIDIA verlor gestern 4,3 %, nachdem die Aktie zeitweise deutlich stärker eingebrochen war. Die Unsicherheit über die künftige Strategie betrifft auch Kunden und Partner des Chipkonzerns. AMD und Broadcom profitieren unterdessen von der Aussicht auf eine veränderte Wettbewerbslandschaft.Der US-Anleihemarkt bietet den Aktienmärkten heute wenig Unterstützung. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt über 5,1 % und erreicht damit ein Dreiwochenhoch. Folge:Gold steht mit dem Starken Dollar ebenfalls unter Druck. Das Edelmetall fiel am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Gleichwohl gilt aus strategischer Sicht:Das Haushaltsdefizit der US-Regierung stieg im Oktober 2026 auf 404 Milliarden US-Dollar, gegenüber 284 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, und lag damit über den Prognosen, die von einem Defizit von 298,6 Milliarden US-Dollar ausgegangen waren. Die Ausgaben stiegen von 689 Milliarden Dollar auf 773 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sanken die Einnahmen von 404 Milliarden Dollar auf 369 Milliarden Dollar, wobei die Einkommensteuer (186 Milliarden Dollar), Sozialversicherung und Altersversorgung (131 Milliarden Dollar) sowie Zölle (nur noch 19 Milliarden Dollar) die größten Einnahmequellen darstellten. In diesen drastischen Zahlen liegt die strategische Gold-Wette.Deshalb: Unser neuer BERNECKER SONDERREPORT verbindet auf 43 Seiten frisches Analystenresearch großer Investmenthäuser, Bloomberg-Daten und die eigenen Einschätzungen unserer Redaktion aus jahrzehntelanger Börsenerfahrung. Sie erhalten ausführliche Analysen zu sieben etablierten, hochprofitablen Goldminern. Die Potenziale liegen teilweise im dreistelligen Prozentbereich.Hier geht es zum Report:Cisco erhöht die Jahresprognose deutlich. Der Umsatz stieg um 24 % auf 18,5 Mrd. Dollar. Für 2026/27 werden nun 74,8 bis 75,8 Mrd. Dollar erwartet statt bisher 72,2 bis 73,4 Mrd. Dollar. Das Umsatzziel für KI-Infrastruktur steigt von 7,5 auf 9 Mrd. Dollar. Nachbörslich rd. 1 % schwächer.Nebius liefert gemischte Signale. Der Quartalsumsatz erreichte 981 Mio. Dollar gegenüber 907,5 Mio. Dollar Konsens. Verzögerungen verschieben Umsätze nach 2027. Gleichzeitig steigt das Investitionsbudget für 2026 auf 27 Mrd. Dollar. Am Ende - 17 % in Kombination mit dem Huang-Abgang und zukünftigen Finanzierungsängsten.Applied Materials überzeugt mit Rekordzahlen. Der Quartalsumsatz sprang um 53 % auf 10,41 Mrd. Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,16 Dollar gegenüber 4,06 Dollar Konsens. Für das neue Quartal werden 11,1 Mrd. Dollar Umsatz erwartet. Nachbörslich unvrändert.In Deutschland wächst Bechtle kräftig. Das Geschäftsvolumen legte im dritten Quartal um 19 % zu, das Vorsteuerergebnis um 13,9 % auf 91,7 Mio. Euro. Der Auftragsbestand erreichte 3,6 Mrd. Euro. Die bereits Anfang November erhöhte Jahresprognose wird bestätigt. Auch hier vorbörslich keine Reaktion.Ams Osram meldet 829 Mio. Euro Quartalsumsatz (-3 %) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,3 % (-3,2 Prozentpunkte. Neue Entwicklungsaufträge im Halbleitergeschäft erreichten 1,3 Mrd. Euro. Das reicht nicht. (vörbörslich rd. - 5 %)Heute stehen die Eurozonen-BIP-Zahlen um 11 Uhr und die US-Erzeugerpreise um 14:30 Uhr an.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe