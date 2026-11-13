Hamburg (ots) -GKV-Spargesetz, Primärversorgungsgesetz, Digitalgesetz, Klinikgesetz, Notfallreform - das Gesundheitswesen in Deutschland soll transformiert werden, allerdings mit ungewissem Ausgang. Die Freie Ärzteschaft (FÄ) hat Datenexperten, Wissenschaftler und Juristen zur kritischen Diskussion eingeladen.Datum: Samstag, den 28. November 2026, 10.00 bis 16.00 UhrOrt: Hamburg, Ärztehaus der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg, Saal 1PROGAMM10.00 Uhr: Begrüßung- Wieland Dietrich, Vorsitzender Freie Ärzteschaft- PD Dr. Birgit Wulff, Vizepräsidentin Ärztekammer Hamburg10.15-13.00 Uhr: Digitalisierung ja, aber nicht so - Medizin braucht Menschen, keine Apps- Prof. Dr. Ulrich Kelber, Datenschutzbeauftragter des Deutschen Bundestages a. D.- Caroline Roos, Stellv. Vorstandsvorsitzende der KV Hamburg- Dr. Silke Lüder, Stellv. Bundesvorsitzende FÄ, Delegierte der Ärztekammer HamburgPodiumsdiskussion: Moderation Jan Scholz, Chefredakteur Ärztenachrichtendienst (änd)13.00-14.00 Uhr: Mittagspause14.00-16.00 Uhr: Was wird aus der ambulanten Medizin in Deutschland?- Wieland Dietrich, Vorsitzender FÄ, Delegierter der Ärztekammer Nordrhein- Prof. Dr. Thomas Drabinski, Institut für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) - Realität der medizinischen Versorgung und Folgen eines Primärversorgungssystems- Prof. Dr. Jens Prütting, LL.M. oec., Bucerius Law School, Leiter des Instituts für Medizinrecht - Sozialrechtliche Belastungen für Praxen am Beispiel eines großen RegressverfahrensPodiumsdiskussion: Moderation Jan Scholz, Chefredakteur ändANMELDUNGBitte melden Sie sich bei Frau Müller im Büro der Freien Ärzteschaft an:mail@freie-aerzteschaft.deTel.: 0201 68586090Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freien Beruf verteidigt. Er wurde 2004 gegründet und vertritt vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:V .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57691/6389789