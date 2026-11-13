Neuss (ots) -Wenn es draußen ungemütlich wird, kommt drinnen einiges zusammen: Besuch bringt Schneematsch in den Flur, beim Backen landen Plätzchenkrümel auf den Küchenfliesen und beim Anstoßen geht schon mal ein Schluck Glühwein daneben. Gerade jetzt, wenn der Kalender ohnehin gut gefüllt ist, soll die Bodenreinigung schnell und ohne großen Aufwand erledigt sein. Passend dazu reduziert Tineco zur Black Week zahlreiche Geräte, darunter vier Nass-Trockensauger aus der FLOOR ONE-Serie: Noch bis zum 30. November gibt es den FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium, den FLOOR ONE S9 Artist Premium, den FLOOR ONE S7 Stretch und den FLOOR ONE S7 Max Pro bei OTTO und MediaMarkt zum Aktionspreis. Die Auswahl reicht vom erschwinglichen Allrounder für die tägliche Bodenpflege bis zum Premium-Modell, das eingetrocknete Flecken mit Dampf löst.FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium: 230 °C heißer Dampf gegen eingetrocknete FleckenDer Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium ist das neueste Modell der S9 Artist-Serie. Er löst hartnäckigen Schmutz dank innovativer BoostSteam-Technologie mit bis zu 230 °C und einer Austrittstemperatur von bis zu 99 °C auf dem Boden. Per Tastendruck kombiniert die BoostSteam + ReverseScrub-Technologie einen 30-sekündigen kraftvollen Dampfstrahl mit einer Bürstenrolle, die ihre Drehrichtung wechselt und die betroffene Stelle intensiv bearbeitet. Dank HyperStretch-Technologie liegt das Gerät bei 180° flach auf. Mit einer Höhe von nur 13 Zentimetern reinigt es so auch unter niedrigen Möbeln. Das DualBlock-Anti-Verhedderungs-Design verhindert, dass sich Haare und Tierfell um die Bürste wickeln. Der iLOOP Smart Sensor passt Saugkraft und Wasserdurchfluss automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Nach dem Einsatz reinigt sich das Gerät selbst und wird über das FlashDry-System in fünf Minuten mit 110 °C heißer Luft getrocknet.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium bei OTTO (https://otto.me/4AobG49) und MediaMarkt (https://bit.ly/4eZPgxS) für 499 Euro statt 799 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 38 %.*FLOOR ONE S9 Artist Premium: High-End-Reinigung mit KomfortMit dem FLOOR ONE S9 Artist Premium richtet sich Tineco an Nutzer, die besonders viel Wert auf Leistung, edles Design und moderne Technologie legen. Das Premium-Modell verbindet eine kraftvolle Saugleistung mit einer eleganten, hochwertigen Gestaltung und intelligenten Sensoren, die Verschmutzungen automatisch erkennen und die Reinigungsleistung entsprechend anpassen. Dadurch wird stets genau die Leistung eingesetzt, die tatsächlich benötigt wird. Zusätzlich sorgen motorisierte Rollen für eine besonders leichte und komfortable Führung des Geräts, da sie den Anwender aktiv bei der Bewegung über den Boden unterstützen.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S9 Artist Premium bei OTTO (https://otto.me/4iIChSh) und MediaMarkt (https://bit.ly/4zQ5YIv) für 399 Euro statt 899 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 56 %.*FLOOR ONE S7 Stretch: Erschwinglicher Allrounder für flexible ReinigungIm Vergleich zu den stärker spezialisierten Premium-Modellen positioniert sich der Tineco FLOOR ONE S7 Stretch als besonders erschwinglicher Allrounder für den Alltag. Der Nass-Trockensauger kombiniert flexible Handhabung mit zuverlässiger Reinigungsleistung und eignet sich ideal für Haushalte, die eine vielseitige Lösung für die tägliche Bodenpflege suchen. Dank seines flachen Designs erreicht das Gerät auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln oder Betten. Gleichzeitig sorgt die kombinierte Saug- und Wischfunktion dafür, dass Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem Arbeitsgang entfernt werden können.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S7 Stretch bei OTTO (https://otto.me/4iE9TSA) und MediaMarkt (https://bit.ly/4iE9RKs) für 229 Euro statt 599 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 62 %.*FLOOR ONE S7 Max Pro: Gründliche Nassreinigung mit präzisem HochdruckwasserstrahlDer Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro wurde für eine besonders gründliche Reinigung von Hartböden entwickelt. Neben seiner leistungsstarken Saug- und Wischfunktion setzt das Gerät auf einen Hochdruckwasserstrahl, der selbst hartnäckigen Schmutz effektiv löst. Unterstützt wird dies durch einen automatischen Scraper: das ist eine integrierte Gummilippe, die für eine streifenfreie Reinigung und konstant saubere Ergebnisse sorgt. Intelligente Sensorik passt zusätzlich die Reinigungsleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S7 Max Pro bei OTTO (https://otto.me/48JmNsG) und MediaMarkt (https://bit.ly/4j7a88V) für 349 Euro statt 699 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 50 %.**Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch den Handelspartner. Daher kann der Preis variieren.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Weitere Informationen, Bildmaterial und Produktdetails finden Sie hier. (https://www.dropbox.com/scl/fo/5as25dc9q7rejnfmdbata/AKGUe2aNlWtPq5sAPAwg0_c?rlkey=jxw82qcb4laq5g0iwealkxsrl&st=xolyw900&dl=0)Fotoquelle: TinecoMehr über Tineco erfahren Sie auf de.tineco.com oder folgen Sie uns hier:- Instagram: @Tineco (https://www.instagram.com/tineco.de/)- X: @Tineco (https://x.com/search?q=Tineco&src=typed_query&f=top)- YouTube: @Tineco (https://www.youtube.com/results?search_query=Tineco)Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6389784