Halle/Leipzig (ots) -Hörerinnen und Hörer von MDR Kultur und MDR Sputnik können im November und Dezember in der "Alten Kantine" des MDR-Funkhauses in Halle/Saale Kultur live erleben, Autorinnen und Autoren kennenlernen oder den Lieblingsact in einem kleinen Venue hören.MDR Kultur lädt zum zweiten Mal zu "Musik von hier - Das Festival!" (https://www.mdr.de/kultur/musik-von-hier-festival-zwei-100.html) in die "Alte Kantine" in Halle/Saale ein. Sechs ausgewählte regionale Musikerinnen und Musiker, deren Titel man unter anderem aus dem Programm von MDR Kultur kennt, spielen am 20. November 2026 einen Abend vor kleinem Publikum - live übertragen im Radio. Mit dabei sind das Duo Stiehler/Lucaciu, Sarah Lesch, Letkowski, Rathmann, Pedro Querido und Paula Paroli. Natürlich kann man neben den Künstlerinnen und Künstlern auch mit Moderatorin Ellen Schweda und Moderator Jan Kubon ins Gespräch kommen.Herbstzeit ist auch Lesezeit und der MDR will mit Hörerinnen und Hörern in aktuelle Literatur eintauchen. Die Sendung "Unter Büchern" geht im MDR-Funkhaus in Halle live. Am 21. November heißt es drei Stunden lang Literatur - mit diesen Autorinnen und Autoren und ihren aktuellen Büchern: Martina Hefter, Ruth-Maria Thomas und Don Pablo Mulemba (https://www.mdr.de/kultur/literatur/unter-buechern-live-100.html). Katrin Schumacher und Pia Uffelmann moderieren und laden ein in eine gemütliche Buchlounge. Interessierte können dabei sein, neue Romane erleben, zuhören und mitdiskutieren.MDR Kultur verlost im Radio-Programm Tickets für beide Veranstaltungen.MDR Sputnik holt Fayan und "Oswald" in die "Alte Kantine"Des Weiteren lädt MDR Sputnik seine Hörerinnen und Hörer, Userinnen und User ein, um den Jahresabschluss mit Live-Musik zu feiern. Das erste Konzert am 26. November spielt Rapper Fayan. Mit "Verliebt in mich" landete er Ende letzten Jahres seinen ersten großen Hit. Vor kurzem veröffentlichte er die EP mit dem Titel "Gute Alte Zeit". Für Konzert Nummer zwei stehen die vier Jungs von "Oswald" am 10. Dezember auf der Bühne. Sie mixen Technobeats mit eingängigen Melodien und haben gerade ihr Debütalbum "Wir waren hier" veröffentlicht. Beide Acts werden an den jeweiligen Abenden von regionalen Künstlerinnen und Künstlern unterstützt.MDR Sputnik verlost Tickets im Radio und auf den Social-Media-Profilen.MDR Sputnik informiert Hörerinnen und Hörer am Rande der Konzerte auch über den Umstieg auf DAB+. Hintergrund ist, dass in Sachsen-Anhalt die UKW-Verbreitung (https://www.mdr.de/unternehmen/services/technische-beratung/faq-ukw-teilabschaltung-102.html) der Welle im Januar 2027 endet. Die durch die Bundesländer seit 1.1.2025 nicht erfolgte Umsetzung der Erhöhung des Rundfunkbeitrags bedeutet für den MDR eine umfangreiche Budget-Kürzung, die sich unvermeidbar auch auf die Empfangswege der MDR-Angebote auswirkt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6389781