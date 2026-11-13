München (ots) -Wer seine THG-Prämie für das Jahr 2026 noch nicht beantragt hat, sollte sich beeilen: Die gesetzliche Einreichungsfrist endet am kommenden Sonntag, dem 15. November 2026.Mit der THG-Prämie können sich Halterinnen und Halter von rein batterieelektrischen Fahrzeugen jedes Jahr eine finanzielle Vergütung für die eingesparten CO2-Emissionen sichern. Die Prämienhöhe ist zuletzt deutlich gestiegen und liegt aktuell bei mehreren Hundert Euro pro Fahrzeug.Für die Beantragung ist lediglich ein Foto oder Scan des Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung Teil I) erforderlich. Die Einreichung erfolgt unkompliziert online und dauert nur wenige Minuten.Nach dem 15. November ist eine Beantragung der THG-Prämie für das Jahr 2026 nicht mehr möglich, da an diesem Tag die gesetzliche Einreichungsfrist beim Umweltbundesamt endet. Wer seinen Anspruch nicht verfallen lassen möchte, sollte daher rechtzeitig handeln und den Antrag spätestens bis Sonntag einreichen.Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur direkten Antragstellung finden Interessierte unter https://quotlix.de.Pressekontakt:Quotlix GmbHkontakt@quotlix.deOriginal-Content von: Quotlix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160132/6389799