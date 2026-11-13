Börse Aktuell: Werden sich die Märkte von dem Skandal um den entlassenen CEO von Nvidia erholen?

Der Marktbericht Börse steht heute ganz im Zeichen historischer Umbrüche im Tech-Sektor, geopolitischer Spannungen und neuer Inflationssorgen. Während der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die Halbleiterbranche durchrüttelt, sorgen steigende Ölpreise und Spekulationen über weitere US-Zinserhöhungen für Nervosität an den globalen Finanzmärkten. Hier sind die wichtigsten Börsen News im Überblick.

Was heute für deutsche Anleger besonders relevant ist

Für Investoren am deutschen Aktienmarkt ergeben sich aus den aktuellen Entwicklungen mehrere direkte Impulsgeber:

DAX-Eröffnung - Tech-Rotation: Der deutsche Leitindex (DE40) startet voraussichtlich nahezu unverändert bei rund 26.776 Punkten (-0,01 %) . Im Fokus stehen deutsche Chipwerte wie Infineon : Das Unternehmen profitierte zuletzt massiv von der Kapitalrotation weg von Nvidia (+14 - auf Wochensicht) und könnte auch heute wieder gefragt sein.

Europäische Ausrüster unter Beobachtung: Neben Infineon richtet sich der Blick auf den niederländischen Chipausrüster ASML . Zwar stützt die Branchenrotation, doch drohende US-Exportbeschränkungen (Stichwort Match Act) stellen ein potenzielles Belastungsrisiko dar.

Luftfahrt- und Energieaktien: Der Sprung des Brent-Ölpreises auf über 96 US-Dollar sowie teures Kerosin (148-150 USD pro Barrel) belasten Airlines wie die Lufthansa , da ältere Treibstoff-Absicherungen (Hedging) auslaufen. Gleichzeitig treiben die Angriffe im Persischen Golf die europäischen Gaspreise ( NATGAS.EU +1,06 % ) an - ein wichtiges Signal für energieintensive DAX-Konzerne und Versorger.

Pflichttermin um 14:30 Uhr (MEZ): Deutsche Anleger sollten am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise (PPI) genau verfolgen. Da die Märkte zunehmend auf eine restriktivere US-Notenbank (Fed) setzen, dürften diese Daten den Takt für den späten Xetra-Handel und die Wall Street vorgeben.

Nvidia-Skandal: Jensen Huang tritt nach 33 Jahren ab

Der Skandal beim KI-Chipgiganten Nvidia erreichte am Donnerstag seinen Höhepunkt: Nach 33 Jahren an der Unternehmensspitze trat Jensen Huang als CEO zurück und legte zudem sein Mandat im Verwaltungsrat (Board of Directors) nieder. Ausschlaggebend war ein am Mittwochabend veröffentlichter Bericht der New York Times, der eine zweite Affäre enthüllte - diesmal mit Kimberly Powell, Vice President of Healthcare bei Nvidia....

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