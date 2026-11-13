Halle (Saale) (ots) -Was im Mund passiert, beeinflusst den ganzen Körper. Das wissen Forscher aus Halle (Saale) aus eigener Erfahrung: Ende der 1990er-Jahre arbeiteten sie an einem neuen Ansatz gegen Diabetes, der heute weltweit in Medikamenten genutzt wird. Ein Zufallsfund aus dieser Arbeit führte sie Jahre später zur Parodontitis. Daraus ist eine neue Zahnfleischpflege entstanden. Zum Weltdiabetestag schließt sich damit ein Kreis, denn Diabetes und Parodontitis beeinflussen sich gegenseitig.Der Mund ist keine Insel. Beim Hund ist das selbstverständlich: Der Tierarzt schaut bei jeder Untersuchung auch ins Maul, denn entzündetes Zahnfleisch kann dem ganzen Tier zusetzen. Beim Menschen dagegen sind Mund und Körper oft getrennte Welten: hier die Zahnarztpraxis, dort die Hausarztpraxis. Dabei hängen Zahnfleisch und Blutzucker eng zusammen, und bei Diabetes zeigt sich das besonders deutlich. Laut der aktuellen Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS 6) haben Menschen mit Typ-2-Diabetes fast dreimal so häufig eine schwere Parodontitis wie Menschen ohne Diabetes. Parodontitis ist eine chronische Entzündung des Zahnfleischs, die bis zum Zahnverlust führen kann. Umgekehrt kann eine unbehandelte Parodontitis die Blutzuckereinstellung erschweren.Vom Diabetes zur ParodontitisWie eng Mund und Stoffwechsel zusammenhängen, haben Forscher in Halle auf ungewöhnliche Weise erlebt. Die Geschichte beginnt bei der Biotech-Firma Probiodrug. Dort entwickelten Forschende um Hans-Ulrich Demuth einen Diabetes-Wirkstoff, der ein körpereigenes Enzym hemmt und so die Wirkung eines blutzuckersenkenden Hormons verlängert. Probiodrug brachte als weltweit erstes Unternehmen einen solchen Wirkstoff in die klinische Prüfung. Das Prinzip findet sich heute in Diabetes-Medikamenten weltweit. Bei der Arbeit fiel den Forschenden ein Messwert auf, der nicht ins Bild passte. Die Spur führte zu einem weiteren Enzym. Jahre später und nach vielen Umwegen zeigte sich: Auch bestimmte Parodontitis-Bakterien sind auf eine Variante davon angewiesen. 2013 entstand daraus das Parodontitis-Projekt, aus dem PerioTrap hervorging."Ich war damals als junger Wissenschaftler bei der Diabetesforschung mit dabei. Dass wir heute über die Parodontitis wieder beim Diabetes ankommen, zeigt, wie eng im Körper vieles zusammenhängt", sagt Dr. Mirko Buchholz, Mitgründer und Chief Scientific Officer von PerioTrap.Vom Zufallsfund zur ZahnpastaAus dem damaligen Zufallsfund wurde nach über zehn Jahren Forschung ein Inhaltsstoff für die tägliche Zahnpflege: S-0636. In der PerioTrap Mikrobiom Zahnpasta hemmt er gezielt plaqueverursachende Bakterien wie den Leitkeim Porphyromonas gingivalis und lässt die übrige Mundflora in Ruhe. Denn der Mund ist ein Ökosystem aus hunderten Bakterienarten, das ähnlich wie die Darmflora bei jedem Menschen individuell ist. Eine ausgewogene Mundflora wirkt wie ein natürlicher Schutzschild für das Zahnfleisch. Antiseptika wie Chlorhexidin haben in der zahnärztlichen Behandlung ihren festen Platz und ihre Berechtigung. Sie wirken jedoch unspezifisch und treffen auch nützliche Bakterien. Eine kürzlich in Frontiers in Oral Health veröffentlichte Laborstudie zeigt: Zehn untersuchte nützliche Bakterienarten der Mundflora blieben unbeeinflusst, und auch nach 50 Durchgängen bildeten sich keine Resistenzen.Auch die Diabetesforschung hat seitdem große Fortschritte gemacht: Neue Wirkstoffklassen, Glukosesensoren und moderne Insulinpumpen haben die Behandlung grundlegend verändert. Und die Forschung geht weiter, zunehmend auch mit Blick auf den Mund. So lag in einer 2026 erschienenen Studie mit 154 Menschen mit Typ-2-Diabetes der Langzeitblutzuckerwert HbA1c ein Jahr nach Parodontitisbehandlung und regelmäßiger Nachsorge niedriger als zu Studienbeginn. Laborversuche liefern eine mögliche Erklärung: Enzyme des Parodontitis-Erregers Porphyromonas gingivalis können Insulinrezeptoren schädigen. Noch sind viele Fragen offen, doch der Blick in den Mund gewinnt für die Diabetesversorgung an Bedeutung.Für Menschen mit Diabetes empfiehlt die Leitlinie "Diabetes und Parodontitis" mindestens einmal im Jahr einen Zahnfleisch-Check. Zahnfleischbluten, gerötetes Zahnfleisch oder Zahnfleischrückgang sollten zahnärztlich und gegebenenfalls ärztlich abgeklärt werden. Die PerioTrap Mikrobiom Zahnpasta ergänzt die tägliche Pflege.Quellen: Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS 6), zitiert nach proDente, 04.11.2026; S2k-Leitlinie "Diabetes und Parodontitis" (DG PARO, DDG, DGZMK), 2024, AWMF 083-015; Taudte et al., Frontiers in Oral Health, 2026, doi.org/10.3389/froh.2026.1716188; Chee et al., Journal of Dental Research, 2026, doi.org/10.1177/00220345251357875; Liu et al., International Journal of Oral Science, 2024, doi.org/10.1038/s41368-024-00313-z.Über PerioTrap Pharmaceuticals GmbHPerioTrap Pharmaceuticals ist eine Ausgründung aus der Fraunhofer-Forschung mit Sitz in Halle (Saale). Das Unternehmen entwickelt Mundpflegeprodukte mit wissenschaftlichem Fokus auf das orale Mikrobiom. Grundlage ist das Pathoblocker-Prinzip, das plaqueverursachende Bakterien gezielt hemmt und die übrige Mundflora in Ruhe lässt. Die Technologie ist das Ergebnis von über zehn Jahren Forschung und in Fachzeitschriften veröffentlicht. Ein Einfluss der PerioTrap-Produkte auf Diabetes ist nicht untersucht. Anfang 2027 erweitert PerioTrap sein Portfolio um eine Mundspülung sowie ein Pflege-Gel für Hunde. Erhältlich sind die Produkte in der DACH-Region und in Frankreich: im eigenen Webshop, in Apotheken, in Online-Apotheken wie Shop Apotheke und bei Dentaldepots wie Henry Schein. Weitere europäische Länder sowie die USA sollen folgen.Pressekontakt:PerioTrap Pharmaceuticals GmbHJean-Marie BrylTelefon: +49 151 53263610E-Mail: jean.bryl@periotrap.comAuf Anfrage stellen wir Ihnen gern weiteres Bildmaterial, wissenschaftliche Hintergrundinformationen und Produktmuster zur Verfügung und vermitteln Interviews.Original-Content von: PerioTrap Pharmaceuticals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183590/6389811