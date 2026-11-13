München (ots) -Von großen Gefühlen bis zu großen Geheimnissen, von feierlicher Musik bis zu sportlichen Höchstleistungen: Das ARD-Festtagsprogramm 2026/27 steckt voller Geschichten, Erlebnisse und besonderer Momente. Bewegende Filme, hochkarätige Serien, Unterhaltungsshows, Live-Events - die ARD Mediathek und Das Erste halten ein breitgefächertes Programmangebot für alle bereit.Den Auftakt macht am Freitag, 27. November, um 20:15 Uhr die romantische Weihnachtskomödie "24 Türchen zu Dir" (ARD Degeto Film) mit Leo Reisinger.Wer sich auf das erste Adventswochenende noch intensiver einstimmen will, kann dies in der ARD Mediathek tun: Dort stehen bereits ab dem 27. November zwei weitere neue Weihnachtsfamilienfilme zum Abruf bereit: "Der größte Wunsch" und "Immer wieder Weihnachten" (beide ARD Degeto Film, am 4. und 11. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten).Freunde des skurrilen Humors kommen in der Adventszeit bei der Fortsetzung der Prange-Geschichte auf ihre Kosten: In "Prange 2 - Man ist ja jetzt Paar" (NDR)klopft für den von Bjarne Mädel verkörperten Titelhelden nach dem Liebeshöhenflug mit Traumfrau Dörte nun der harte Alltag an - samt einer Eigenbedarfskündigung. Am Mi., 16. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten; bereits ab 9. Dezember in der ARD Mediathek.Vier Premium-Serien sorgen für spannende und hintergründige UnterhaltungCharité 1831 (ARD Degeto Film/MDR) vier Folgen - die fünfte Staffel der großen Serie über das traditionsreiche Berliner Krankenhaus führt zurück ins frühe 19. Jahrhundert und spielt vor dem Hintergrund des medizinischen Umbruchs, in dem sich die moderne Diagnostik erst zu entwickeln beginnt und traditionelle Heilmethoden zunehmend hinterfragt werden. Am Di., 22. Dezember, 20:15 Uhr, im Ersten; bereits ab 18. Dezember in der ARD Mediathek.In der bewegenden Serie "Westend Girl" (WDR/ARTE)stürzt die 18-jährige Ronja aus ihrer heilen Welt in einen Abgrund aus Zweifeln und Verzweiflung: Am Tag nach ihrem Geburtstag stürmt ein SEK ihre Wohnung - sie erfährt: Ihre Eltern wurden verhaftet. Der Vorwurf: bandenmäßiger Drogenhandel. Ronja kann es kaum glauben. Ihre Eltern sind doch angesehene Geschäftsleute - oder? War ihre Kindheit eine einzige Lüge?Am Mi., 9. Dezember, 20:15 Uhr (Folgen 1 und 2), Fr., 11. Dezember, 23:55 Uhr (Folgen 3 bis 6) im Ersten. Bereits ab 4. Dezember in der ARD Mediathek.Was, wenn die Vergangenheit nicht vergangen ist? - Diese Frage stellt die Mystery-Thriller-Serie "Ritus" (ARD Degeto Film/hr). Eine Tote, an der die Zeit spurlos vorübergegangen ist, Schicksale, die auf unerklärliche Weise miteinander verwoben sind und Erinnerungen, die nicht die eigenen sein können: Moritz Bleibtreu ist in der Rolle des Ermittlers Berger einem Geheimnis auf der Spur, bei dem sich Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden scheinen.Am Fr., 27. und Sa., 28. November, 23:55 Uhr, im Ersten. Ab 27. November in der ARD Mediathek.Eine Coming-of-Age-Serie über das Erwachsenwerden - und die Frage "Was bedeutet Elite heute?", das ist die Doku-Serie "Louisenlund" (NDR): Mehr als Schule, mehr als Internat: Louisenlund ist eine Welt für sich. Ein Schuljahr lang begleitet die Serie vier Jugendliche. Es geht um Ehrgeiz, Freundschaften, Heimweh, Leistungsdruck und die Frage: Was kommt danach? Zwischen Privilegien und Chancengleichheit erleben sie eine Schule, die Leistung fordert, Verantwortung vermittelt und klare Grenzen dort zieht, wo Respekt endet. ARD Mediathek only ab 29. Dezember.Der Sport hat das Wort - winterliche Wettkämpfe und Handball-EM der FrauenAuftakt in die Wintersport-Saisonab Donnerstag, 26. November 2026. In Kontiolahti startet das diesjährige Biathlon. In Ruka finden die Weltcups im Skispringen, in der Nordischen Kombination und im Langlauf statt. Währenddessen gehen die Skeleton- und Bobfahrer in Altenberg an den Start und die Rodler kämpfen in Winterberg um den Sieg. Die "Sportschau" berichtet laufend über die Festtage von den Wintersport-Weltcups, u. a. Biathlon (Weltcup in Annecy-Le Grand-Bornand und Ruhpolding) sowie Biathlon auf Schalke, Skispringen (Weltcups in Titisee-Neustadt und Engelberg), den Ski-Weltcup in St. Moritz, Val Gardena und Val d'Isére, den Bob-Weltcup in Cortina und den Langlauf-Weltcup in Oberstdorf.Ein Höhepunkt der Saison wird die Vierschanzentournee im Skispringen sein, die wie immer rund um den Jahreswechsel ausgetragen wird. Die ARD überträgt am 31. Dezember live das Vierschanzentournee-Springen der Frauen aus Garmisch-Partenkirchen sowie das Neujahrsspringen der Männer am 1. Januar live im Ersten und in der ARD Mediathek. Außerdem stehen die Springen der Frauen (2. Januar) und der Männer (3. Januar) in Innsbruck auf dem Programm der ARD.Außerdem geht es vom 3. bis zum 20. Dezember für das deutsche Nationalteam bei der Handball-EM der Frauen um den Europameistertitel. ARD und ZDF übertragen das Turnier, das in Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und der Türkei ausgetragen wird, zum ersten Mal umfassend live. Das Auftaktspiel Dänemark - Spanien gibt's am Do., 3. Dezember 2026, ab 19:00 Uhr im Live-Stream der ARD Mediathek; das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien zeigt die ARD am So., 6. Dezember 2026, ab 17.45 Uhr im Ersten.In der "stillen Zeit" hat die ARD musikalisch viel zu bietenDie Adventszeit läutet Florian Silbereisen am Samstag, 29. November, um 20:15 Uhr mit seiner Eurovisionsshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" (MDR) zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte live aus Suhl ein.Gemeinsames Weihnachtssingen ist längst eine beliebte Adventstradition in Deutschlands Stadien. "O du fröhliche - Deutschland singt!" (NDR/WDR/BR) am Mittwoch, 23. Dezember, 20:15 Uhr bringt die besondere Atmosphäre erstmals als großes Fernsehereignis ins ARD-Programm - moderiert von Esther Sedlaczek. Millionen Menschen singen gemeinsam - in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, in Stadien deutschlandweit und zuhause vor den Bildschirmen. Für große musikalische Momente sorgen zahlreiche prominente Gäste, darunter Sarah Connor und Jonas Kaufmann. Gemeinsam stimmen sie große Weihnachtsklassiker, moderne Weihnachtshits und Lieder an, die Generationen verbinden.Eckart von Hirschhausen präsentiert in der neuen siebenteiligen Reihe "Wir singen! vor acht" (NDR) ab Mo., 14. Dezember, um 19:45 Uhr sieben der bekanntesten Weihnachtslieder und die besonderen Geschichten dahinter.Am So., 20. Dezember 2026 um 18:30 Uhrlädt Das Erste mit "So schön klingt Weihnachten!" (BR/MDR/SWR/WDR)zu einer musikalisch vielseitigen Reise durch Deutschland ein. Moderatorin Anna Planken macht auf Weihnachtsmärkten, in Kirchen und regional bedeutsamen Schauplätzen mit vorweihnachtlicher Stimmung Station.Musikalisch festlich und fulminant wird es dann auch zum Jahreswechsel: Am Do., 31. Dezember, um 18:30 Uhr zunächst mit dem ARD-Silvesterkonzert, das dieses Jahr vom hr-Sinfonieorchester veranstaltet wird und ganz im Zeichen französischer Lebensfreude und Leichtigkeit steht.Ab 20:15 Uhr steigt dann Florian Silbereisens "Silvester-Schlagerbooom 2027 live - Die Wunderlichtershow" (BR). Die Basketballarena des FC Bayern München verwandelt sich in ein funkelndes Wunderlichtermeer und bildet die spektakuläre Kulisse für den Countdown ins neue Jahr.Was wäre ein Festtagsprogramm ohne Jahresrückblicke?Dieter Nuhr serviert in "Nuhr 2026 - Der Jahresrückblick" (rbb) am Do., 17. Dezember, um 21:45 Uhr einen satirischen Rückblick auf das Jahr. In "2026 - Das Quiz" (NDR) lässt Kai Pflaume am Mi., 30. Dezember, um 20:15 Uhr das Jahr in einer rasanten Rateshow Revue passieren. "Brisant: Der Jahresrückblick" (MDR) widmet sich am Sa., 26. Dezember, um 17:45 Uhr den Promis und People-Themen des Jahres. Einen persönlichen journalistischen Blick auf 2026 werfen "Tagesschau"-Sprecherin Romy Hiller, Moderatoren-Legende Marcel Reif und der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preiß im "ARD-Jahresrückblick" (hr) am Mo., 21. Dezember, um 21:00 Uhr.An Weihnachten und zum Jahresende läuten die Glocken - natürlich auch in der ARDDen Gottesdienst der "Christvesper an Heiligabend" (NDR) um 16:00 Uhr aus der barocken Fachwerkkirche in Hamburg-Nienstedten halten die beiden Pastoren Tilmann Präckel und Dr. Christoph Schroeder. Die "Katholische Christmette" (WDR) um 23:30 Uhr aus der Basilika St. Aposteln am Neumarkt zelebriert der Kölner Innenstadtpfarrer Dr. Dominik Meiering.In der "Ökumenischen Silvester-Andacht" aus der Kirche St. Jakob in Köthen predigen der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Anhalt, Karsten Wolkenhauer, und der Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige. Musikalisch wird die Andacht gestaltet vom Athesinus Consort Berlin. Am Do., 31. Dezember um 12:45 Uhr im Ersten.Same procedure as every year! - Märchenhaftes und Weihnachtsklassiker"Die Prinzessin aus Glas" (MDR/BR/hr/SR), der neue Märchenfilm aus der ARD-Märchenreihe "Sechs auf einen Streich", basiert auf Motiven aus "Die verzauberte Prinzessin" des Thüringer Schriftstellers und Märchensammlers Ludwig Bechstein und interpretiert den Stoff zeitgemäß neu. Die klassische Abenteuergeschichte erzählt von Geschwisterliebe, Anderssein und dem Mut, den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Am Fr., 25. Dezember, 14:10 Uhr im Ersten; bereits ab 18. Dezember in der ARD Mediathek.Auch in diesem Jahr zeigt die ARD wieder beliebte Weihnachtsfilmklassiker von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Der kleine Lord" über "Loriot - Weihnachten bei Hoppenstedts" bis zu der Silvester-Kultsendung "Dinner for one".Einen Überblick über alle Highlights des diesjährigen Festtagsprogramms finden Sie unter https://pressekits.daserste.de/weihnachten-2026Fotos über www.ardfoto.de und www.br-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR,Tel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6389818