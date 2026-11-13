Nürnberg (ots) -Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat in seiner heutigen Sitzung Frau Dr. Anna Robra als neue Vorsitzende gewählt. Sie folgt auf Christina Ramb, die das Gremium aufgrund ihres beruflichen Wechsels auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die Führungsspitze der Selbstverwaltung rotiert jährlich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und wird vom Verwaltungsrat gewählt.Dr. Anna Robra ist bereits seit 2017 im Verwaltungsrat. Seit 1. November 2026 ist die Juristin neu gewähltes Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Sie gehört der BDA seit 2008 an und leitete zuvor die Arbeitsmarktabteilung. Sie ist also mit den Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt sowie der Selbstverwaltung der BA bereits aus ihrer bisherigen Arbeit bestens vertraut.Anlässlich der Amtsübernahme erklärt Anna Robra: "Die Verantwortung der Sozialpartner in der Arbeitslosenversicherung im Rahmen der Selbstverwaltung ist ein hohes Gut. Um dieses auch zukünftig zu sichern, muss sich die BA organisatorisch und finanziell resilient aufstellen. Die eingeschlagenen Reformen, unter anderem zur Standardisierung und Automatisierung der Verwaltungsprozesse, sind wichtig, um Prozesse effizienter zu gestalten, Aufwände zu reduzieren und die Wirksamkeit der Arbeitslosenversicherung zu stärken. So kann sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, Menschen in Arbeit zu bringen."Anja Piel erklärt dazu: "Dr. Anna Robra ist für die Bundesagentur für Arbeit ein gutes Match. Als ausgewiesene Arbeitsmarktexpertin kennt sie die Selbstverwaltung der BA lange und gut. In der nach Krisen angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt tragen die Sozialpartner eine besondere Verantwortung - bei der Standort- und Arbeitsplatzsicherung in Betrieben genauso wie in Gremien der Selbstverwaltung der Arbeitslosenversicherung. Mit Anna Robra bleibt - bei allen unterschiedlichen Positionen - die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Verwaltungsrat gesichert, mit dem Ziel, dass die BA auch weiterhin ein Garant für den Arbeitsmarktausgleich bleibt."Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6389817